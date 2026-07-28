Zidane est le nouveau sélectionneur des Bleus: ce qu’il faut retenir de sa première prise de parole


Zidane est le nouveau sélectionneur des Bleus: ce qu’il faut retenir de sa première prise de parole
Icône du foot français à l’histoire riche en Bleu, Zinédine Zidane a été officiellement nommé mardi sélectionneur de l’équipe de France. L’accomplissement attendu d’une carrière d’entraîneur déjà impressionnante, mais où il aura la lourde tâche de succéder à son ancien coéquipier Didier Deschamps, qu’il a tenu à féliciter pour “ces 14 années remarquables”.

“C’est la seule chose que je voulais faire”, a déclaré l’ancien meneur de jeu en conférence de presse. ”C’est une continuité, quelque part un rêve”, a expliqué l’entraîneur de 54 ans, qui n’avait plus dirigé de club depuis son départ du Real Madrid en 2021.

“J’ai eu des propositions pendant ces quatre, cinq années pour reprendre un club et je les ai refusées pour reprendre l’équipe de France. C’est la seule chose que je voulais faire après le Real Madrid. J’ai connu l’équipe de France quand j’étais gamin, j’ai franchi toutes les étapes jusqu’à la sélection A. Aujourd’hui, c’est le summum, j’ai l’opportunité de devenir le sélectionneur. Je vais tout donner pour qu’elle continue à gagner.”

“Une joie immense”

Devenir le sélectionneur des Bleus est “une joie immense” pour Zidane, qui considère que c’est “le plus beau jour” de sa vie d’entraîneur. “Gagner la Coupe du monde en 1998 comme joueur est la plus belle chose qui m’est arrivée dans la vie. J’ai passé les quatre, cinq dernières années à attendre ce jour-ci. Là, ça devient réalité, alors je suis ému, je suis tout excité. C’est quelque chose de fort pour moi aujourd’hui.”

Le Ballon d’Or 1998 succède à Didier Deschamps, qui était en poste depuis 2012. Il compte apporter son style, mais sans tout bouleverser. “Le parcours de la France a été magnifique, le jeu pratiqué magnifique. J’ai passé du bon temps comme les supporters. Il n’y a rien à redire sur ce qu’il s’est passé. On va faire différemment. DD, c’est DD. Laurent Blanc, c’était Laurent Blanc. Et Zizou, c’est Zizou. Je vais essayer de faire ce que je sais faire, mais je veux rester dans la continuité pour que l’équipe de France continue de gagner.”

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