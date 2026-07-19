Foot: l'Espagne championne du monde en battant l'Argentine 1 à 0

L'Espagne a remporté dimanche la deuxième Coupe du monde de son histoire en dominant en finale l'Argentine 1-0 après prolongation au MetLife Stadium d'East Rutherford, près de New York.

Ferran Torres, servi par Lamine Yamal, a inscrit le but victorieux au tout début de la seconde période de la prolongation (106e), libérant l'Espagne qui avait jusque-là buté sur une Argentine ultradéfensive (l'Albiceleste a attendu d'être menée au score pour tenter ses deux seules frappes au but).

Seize ans après son premier titre en Afrique du Sud, l'Espagne, championne d'Europe en 2024, confirme qu'elle est de retour au sommet de la planète football.

L'Argentine de Lionel Messi cède pour sa part sa couronne et perd sa quatrième finale de Coupe du monde (1930, 1990, 2014 et 2026) pour trois victoires (1978, 1986 et 2022).