Foot: l'Espagne championne du monde en battant l'Argentine 1 à 0

L'Espagne a remporté dimanche la deuxième Coupe du monde de son histoire en dominant en finale l'Argentine 1-0 après prolongation au MetLife Stadium d'East Rutherford, près de New York.
Ferran Torres, servi par Lamine Yamal, a inscrit le but victorieux au tout début de la seconde période de la prolongation (106e), libérant l'Espagne qui avait jusque-là buté sur une Argentine ultradéfensive (l'Albiceleste a attendu d'être menée au score pour tenter ses deux seules frappes au but).
Seize ans après son premier titre en Afrique du Sud, l'Espagne, championne d'Europe en 2024, confirme qu'elle est de retour au sommet de la planète football.
L'Argentine de Lionel Messi cède pour sa part sa couronne et perd sa quatrième finale de Coupe du monde (1930, 1990, 2014 et 2026) pour trois victoires (1978, 1986 et 2022).
Ferran Torres, servi par Lamine Yamal, a inscrit le but victorieux au tout début de la seconde période de la prolongation (106e), libérant l'Espagne qui avait jusque-là buté sur une Argentine ultradéfensive (l'Albiceleste a attendu d'être menée au score pour tenter ses deux seules frappes au but).
Seize ans après son premier titre en Afrique du Sud, l'Espagne, championne d'Europe en 2024, confirme qu'elle est de retour au sommet de la planète football.
L'Argentine de Lionel Messi cède pour sa part sa couronne et perd sa quatrième finale de Coupe du monde (1930, 1990, 2014 et 2026) pour trois victoires (1978, 1986 et 2022).
Autres articles
-
L’Univers sacré de Cheikh Ahmadou Bamba » : Massalikul Jinaan célèbre l’héritage de Serigne Touba
-
Judo : Darcel Yandzi revient au Sénégal avec une ambition claire, « faire rêver plus haut » avant les JOJ Dakar 2026
-
“Des comportements inadmissibles”: Rabiot tacle ses coéquipiers après le couac des Bleus
-
MAGAL 2026- Dédicace de l’ouvrage « L'Univers Sacré de Cheikh Ahmadou Bamba»à Massalik cet aprè-midi
-
JOJ Dakar 2026 : le Hapkido, un « laboratoire » pour préparer les futurs champions sénégalais