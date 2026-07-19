Judo : Darcel Yandzi revient au Sénégal avec une ambition claire, « faire rêver plus haut » avant les JOJ Dakar 2026

À quelques jours des Championnats d’Afrique juniors et cadets, le judo sénégalais intensifie sa préparation avec le retour de l’ancien entraîneur national et judoka international Darcel Yandzi.



Présent aux côtés des jeunes athlètes sénégalais, il a salué le potentiel de la relève et appelé à inscrire le travail dans la durée. Pour lui, le Sénégal dispose d’une véritable « matière » pour redevenir l’une des grandes nations du judo africain, à condition de dépasser les clivages et de renforcer la collaboration entre clubs, professeurs, encadreurs et dirigeants.







« Si je suis ici, c'est ma foi qui m'a permis d'être là », a déclaré Darcel Yandzi, qui assure être revenu au Sénégal par conviction et dans un esprit de transmission. Il estime que les résultats ne peuvent être construits en quelques jours et insiste sur la nécessité d’un travail de fond. « Si on laissait l’ego de côté et qu’on mettait tout le monde ensemble, on peut faire du Sénégal l’une des plus grandes nations du judo en Afrique », a-t-il soutenu, tout en réaffirmant son engagement auprès de la jeune génération.







De son côté, le directeur technique national de la Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées, Alassane Ndiaye, a présenté les objectifs de la délégation qui prendra part aux Championnats d’Afrique. Le Sénégal compte engager 15 athlètes, dont 5 cadets et 10 juniors. L’ambition affichée est de décrocher plusieurs médailles, avec un objectif minimum de deux podiums. Pour les jeunes catégories, cette compétition constitue également une étape importante dans la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, avec plusieurs athlètes appelés à représenter le pays lors de ce rendez vous.







Présent lors de cette séance de préparation, le secrétaire général du ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions, Mouhamadou Moustapha Thioune, a salué les efforts consentis par la fédération et les athlètes. À 103 jours des JOJ Dakar 2026, il a rappelé les enjeux liés à la performance sportive, mais également à l’organisation de l’événement. Pour le ministère, les athlètes sénégalais qui se rendront au Maroc seront aussi des ambassadeurs de la destination Sénégal, alors que le pays se prépare à accueillir un événement sportif majeur à l’échelle africaine.

