“Un message pathétique”: le patron de la Liga tacle Infantino après sa lettre ouverte


“Un message pathétique”: le patron de la Liga tacle Infantino après sa lettre ouverte
Dans une lettre ouverte publiée lundi, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a balayé d’un revers de main les critiques visant son leadership et l’organisation du Mondial 2026. Il a accusé ses détracteurs de “propager de la haine” et de diffuser des fake news alors que la FIFA offrait “le plus grand spectacle au monde”, minimisant ou ignorant complètement les problèmes survenus lors de la compétition. Une sortie pas du tout appréciée par Javier Tebas, le patron de la Liga, qui condamne un “message pathétique”.

Dans sa publication partagée lundi, Gianni Infantino assure que le Mondial 2026 a “célébré l’humanité sous son meilleur jour.” Il suggère à “ceux qui consacrent leur temps et leur énergie à haïr” de prendre un instant pour “réfléchir, méditer, prier, ou tout simplement pour regarder un match de football.”

Plusieurs polémiques sont balayées d’un revers de la main, comme l’interdiction d’entrée aux États-Unis de l’arbitre somalien Omar Artan, l’affaire Balogun ou encore les critiques de l’équipe iranienne concernant les restrictions en matière de visas imposées par les autorités américaines.

Pour Infantino, le football est “vecteur d’unité, non de division. Le football est plus fort que la haine et la discrimination.” Il se dit “incroyablement fier” d’avoir apporté sa “modeste contribution à ce spectacle.”

“Qu’est-ce qui explique un ton aussi défensif?”

Une sortie qui a fait bondir Javier Tebas, le président de la Liga. “Gianni Infantino a publié un message pathétique sur son compte Instagram et sur les comptes de la FIFA. Mais la transparence, la bonne gouvernance et la responsabilité ne sont jamais de la haine: ce sont des obligations. Les institutions fortes ne cherchent pas à décrédibiliser ceux qui posent des questions, elles y répondent”, assure-t-il.

“Et une petite réflexion, Gianni: quand un dirigeant consacre un message entier à dénigrer ceux qui exercent un contrôle légitime, on est en droit de se demander... pourquoi maintenant? Qu’est-ce qui explique un ton aussi défensif? Se passe-t-il quelque chose que nous ignorons?”, conclut-il.

 

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Mercredi 29 Juillet 2026
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