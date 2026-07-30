Édition coupe du Maire 2025 à Kolda : L'ASC Niarry Tally s'adjuge le trophée...

‎Au coup de sifflet final, l'Asc Niarry Tally a remporté la finale de la coupe du maire de Kolda comptant pour l'édition 2025. En effet, ce mercredi 29 juillet 2026 en présence du Maire de la commune Mame Boye Diao, les bleus et blancs de Niarry Tally ont ouvert le score pendant les arrêts de jeu de la première période grâce à Kaka qui portait le dossard numéro 5. Et malgré les assauts des verts et blancs de l'Asc Médina Chérif, le score restera inchangé.

La finale a été une belle fête de la jeunesse dont la mobilisation pour l'événement a été saluée par le Maire.

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‎Le meilleur joueur est Boubacar Kandé qui a marqué le but victorieux de la finale. Ainsi, le vainqueur a empoché la somme d'un million de f CFA contre 500 mille f CFA pour le vaincu avec chacun un ballon et un jeu de loisirs.

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‎Le Maire se réjouit "de cette belle mobilisation de la jeunesse lors de cette finale terminée dans de bonnes conditions. D'ailleurs, j'encourage toutes les deux équipes qui ont livré un match de qualité. Nous devons miser aussi bien sur le sport collectif que le sport individuel pour espérer des résultats."

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‎Interpellé sur la question du stade municipal, il précise : "normalement, le vendredi 31 juillet, je dois signer les ordres de service pour l'entreprise qui a gagné pour la pelouse. En ce sens, le stade est une assiette de 5 hectares qui comprend trois phases dans sa conception..."

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Toutefois, il faut déplorer la longue coupure d'électricité qui a interrompu le match environ une demi-heure...