Finale Zone B de Dahra Djoloff : l'ASC Bok Jom sacrée championne chez les seniors


Finale Zone B de Dahra Djoloff : l'ASC Bok Jom sacrée championne chez les seniors

La saison 2025 des Navétanes de la Zone B de Dahra Djoloff a connu son épilogue ce samedi au stade Djoloff Olympique Club. Devant un public venu en nombre des différents quartiers de la ville, l'ASC Bok Jom a remporté le titre en catégorie senior en s'imposant 2 buts à 1 face à Diambar.

Cette finale, organisée sous le parrainage de Mamadou Ndao, inspecteur des Impôts et Domaines et président du mouvement « Je Participe », a une nouvelle fois confirmé l'engouement de la jeunesse dahroise pour le championnat populaire.

En seniors, Bok Jom a pris le meilleur sur Diambar au terme d'une finale disputée et riche en intensité. Chez les cadets, l'ASC Diamono s'est adjugée le trophée après une séance de tirs au but remportée 4 tirs à 2 face à l'ASC Cossan, à l'issue d'un match nul (0-0) durant le temps réglementaire.

Prenant la parole à l'issue de la rencontre, le parrain Mamadou Ndao a d'abord adressé ses condoléances aux familles des jeunes de Dahra Djoloff récemment disparus lors d'une tentative d'émigration clandestine au large des côtes mauritaniennes.

Il s'est ensuite réjoui de la qualité de l'organisation et du partenariat qui le lie depuis trois ans à la Zone B.« Je félicite l'équipe vainqueure Bok Jom ainsi que Diambar pour la qualité de la finale et leur esprit sportif », a-t-il déclaré, saluant également la forte mobilisation des autorités et des populations.Le parrain n'a pas lésiné sur les moyens pour accompagner les équipes et les acteurs de la compétition.

En catégorie senior : ASC Bok Jom (vainqueur) : 700 000 FCFA, un trophée, des médailles, un jeu de maillots et des ballons, ASC Diambar (finaliste) : 500 000 FCFA, des médailles, un jeu de maillots et des ballons, Prix Fair-play : 25 000 FCFA.

 

Chez les cadets : ASC Diamono (vainqueur) : 250 000 FCFA, un trophée, un jeu de maillots et des ballons, ASC Cossan (finaliste) : 150 000 FCFA, un jeu de maillots et des ballons , Prix Fair-play : 20 000 FCFA. Les meilleurs joueurs et meilleurs buteurs des deux catégories ont également été récompensés.

Au-delà des récompenses sportives, Mamadou Ndao a accordé un appui organisationnel de 150 000 FCFA à la Zone B, offert 16 ballons (8 pour les seniors et 8 pour les cadets), remis 50 000 FCFA à la Croix-Rouge, 50 000 FCFA aux arbitres et 10 000 FCFA aux ramasseurs de balles.

À l'issue de la compétition, le président de la Zone B, Mamadou Moustapha Ndiaye, a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement de l'événement. Il a remercié le parrain Mamadou Ndao, les partenaires, les membres du comité directeur, les forces de sécurité, la Croix-Rouge, les sapeurs-pompiers ainsi que toute la jeunesse de Dahra Djoloff pour leur contribution à la réussite de cette finale, disputée dans une ambiance conviviale et empreinte de fair-play.



Lundi 27 Juillet 2026
Zale Ndiaye (Linguère)



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