HIP-HOP: Pour ses 37 ans, Positive Black Soul prépare un show qui s'annonce inoubliable

À l'occasion de ses 37 ans d'existence, le mythique groupe de hip-hop sénégalais Positive Black Soul (PBS) entend célébrer bien plus qu'un anniversaire. Fondé en 1989 par Didier Awadi et Amadou Barry, dit Duggy Tee, le duo pionnier du rap africain prépare un spectacle d'envergure le 8 août, tout en annonçant de nouveaux projets artistiques. Une célébration marquée également par leur récente élévation au rang d'Officiers de l'Ordre national du Lion, une distinction qu'ils dédient à toute la communauté hip-hop.



Recevant cette décoration, Didier Awadi a tenu à souligner la portée collective de cette reconnaissance. « Cette décoration, on l'accepte avec beaucoup d'humilité. Nous remercions le chef de l'État ainsi que le général Niang. Mais nous la recevons surtout au nom de toute la communauté hip-hop. Ce n'est pas seulement Awadi et Duggy qui sont décorés, c'est tout un mouvement, tout un esprit », a-t-il déclaré.



Pour l'artiste, cette distinction constitue une motivation supplémentaire pour poursuivre le travail entamé il y a près de quatre décennies. « Nous avons encore beaucoup de défis à relever. Il faut continuer à faire de la musique, continuer à inspirer », a-t-il affirmé, citant en exemple des icônes de la musique sénégalaise comme Youssou Ndour et Orchestra Baobab, dont la longévité nourrit son ambition de repousser encore les limites.



Au-delà de cette célébration, PBS prépare une actualité riche avec la sortie prochaine d'un documentaire, d'un nouvel album ainsi que plusieurs prestations scéniques. Le concert du 8 août s'annonce comme l'un des temps forts de cette année anniversaire.



Awadi souhaite faire de cet événement un moment de communion autour des valeurs fondatrices du hip-hop. Face aux tensions et aux discours de division qui traversent la société.

« La haine, la xénophobie et les messages de division n'ont pas leur place. C'est le moment de rappeler tout le monde à l'ordre, de mettre nos égos de côté pour placer le Sénégal au-dessus de tout », a-t-il insisté.



Le rappeur promet également une expérience scénique inédite. Sans prétendre révolutionner le spectacle vivant, PBS veut offrir une prestation mémorable qui marquera les esprits.

« Nous voulons que les gens repartent en se disant : si tu n'étais pas là, tu as raté quelque chose », conclut Didier Awadi.