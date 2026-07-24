Préqualifications JO 2028 : Cheikh Sarr rappelle les anciennes pour relancer les Lionnes

Cheikh Sarr change de stratégie



Après plusieurs regroupements marqués par un renouvellement progressif de l’effectif, le sélectionneur des Lionnes choisit de rappeler plusieurs joueuses d’expérience.



L’objectif est clair : disposer rapidement d’une équipe capable de répondre aux exigences du tournoi de préqualification pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.



L’Observateur souligne que cette nouvelle liste traduit une volonté de remettre de l’expérience au cœur d’une sélection encore en reconstruction.



Retrouver rapidement les automatismes



Le choix des anciennes doit permettre de gagner du temps.



Cheikh Sarr veut retrouver des automatismes, davantage d’équilibre et un niveau de compétitivité élevé dès les prochaines rencontres.



Le groupe combine ainsi des basketteuses habituées aux grandes compétitions africaines et internationales avec des joueuses plus jeunes qui font progressivement leur place sous le maillot national.



Le but est de parvenir à un équilibre entre expérience immédiate et préparation de l’avenir.



Une qualification olympique comme objectif



Le tournoi constitue la première étape d’un parcours qui doit mener aux Jeux olympiques de Los Angeles.



La priorité consiste donc à franchir le tour de préqualification et à rester en course pour la suite du processus.



Le retour de plusieurs cadres doit parallèlement redonner du leadership à une équipe qui a connu de nombreux changements au cours des derniers mois.



Retrouver « l’identité » des Lionnes



Au-delà du résultat immédiat, Cheikh Sarr cherche également à ouvrir une nouvelle séquence pour le basket féminin sénégalais.



Le staff souhaite retrouver l’identité de jeu qui a longtemps fait la force du Sénégal sur la scène africaine.



Mais cette reconstruction ne doit pas empêcher l’intégration progressive de nouveaux talents.



La liste doit donc permettre d’installer une ossature expérimentée tout en continuant à observer les joueuses susceptibles d’incarner l’avenir.



Maïguéne Sène de retour après l’AfroBasket 2025



Parmi les retours signalés par L’Observateur figure celui de Maïguéne Sène.



Absente du groupe depuis l’AfroBasket 2025, elle revient renforcer le secteur intérieur.



Son expérience constitue un atout pour un groupe qui aura besoin de solidité dans les duels et d’efficacité dans la raquette.



Aïcha Ndour rappelée après trois années d’absence



Autre retour remarqué : celui d’Aïcha Ndour.



La joueuse retrouve la sélection trois années après son dernier passage.



Son expérience, sa connaissance du haut niveau et son envergure doivent offrir de nouvelles possibilités à Cheikh Sarr dans son secteur intérieur.



Khadidiatou Diouf, un retour après une longue absence



Le retour de Khadidiatou Diouf est encore plus significatif.



Selon L’Observateur, l’ailière n’avait plus participé à un groupe de préparation de la sélection depuis 2019.



Sa convocation symbolise clairement l’orientation choisie par le sélectionneur : récupérer des joueuses ayant déjà connu les exigences du niveau international afin d’encadrer la reconstruction.



Maty Fall, Fanta Gassama, Fatou Flior et Sokhna Bintou Lo également rappelées



Cheikh Sarr a également décidé de rappeler Maty Fall, Fanta Gassama, Fatou Flior et Sokhna Bintou Lo.



Toutes devront cependant profiter de ce regroupement pour gagner leur place définitive.



Car la liste dévoilée est élargie à 22 joueuses, alors que seules douze seront finalement retenues pour la compétition.



Une liste de 22 comme « laboratoire »



Pour L’Observateur, cette convocation élargie peut être considérée comme une sorte de laboratoire ou d’audition nationale.



Cheikh Sarr dispose d’un large éventail avant d’effectuer ses derniers choix.



Neuf joueuses ayant participé à San Juan constituent déjà une base de travail.



Parmi elles figurent notamment Yacine Diop, Fatou Pouye, Victorine Thiaw, Lena Timera et Khadija Faye.



Cette continuité doit permettre au Sénégal de ne pas repartir complètement de zéro.



Mieux gérer le ballon et défendre avec davantage de discipline



Les enseignements des précédents rendez-vous restent cependant présents.



L’équipe doit notamment progresser dans la gestion du ballon, la discipline défensive et la régularité offensive.



Le prochain tournoi permettra donc de mesurer la capacité des Lionnes à transformer l’expérience accumulée en résultats.



Pour Cheikh Sarr, le défi est désormais de trouver en quelques semaines la bonne combinaison entre anciennes, cadres actuelles et nouvelles venues afin de relancer une sélection sénégalaise déterminée à retrouver le chemin des Jeux olympiques