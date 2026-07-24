Préqualifications JO 2028 : Cheikh Sarr rappelle les anciennes pour relancer les Lionnes

À l’approche du tournoi de préqualification aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028, Cheikh Sarr fait le pari de l’expérience. Le sélectionneur national a dévoilé un groupe élargi de 22 joueuses marqué par le retour de plusieurs anciennes internationales. Selon L’Observateur, le technicien veut associer continuité, expérience et nouveaux talents afin de reconstruire une équipe compétitive et de lancer la course au billet olympique.


Préqualifications JO 2028 : Cheikh Sarr rappelle les anciennes pour relancer les Lionnes
Cheikh Sarr change de stratégie
 
Après plusieurs regroupements marqués par un renouvellement progressif de l’effectif, le sélectionneur des Lionnes choisit de rappeler plusieurs joueuses d’expérience.
 
L’objectif est clair : disposer rapidement d’une équipe capable de répondre aux exigences du tournoi de préqualification pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.
 
L’Observateur souligne que cette nouvelle liste traduit une volonté de remettre de l’expérience au cœur d’une sélection encore en reconstruction.
 
Retrouver rapidement les automatismes
 
Le choix des anciennes doit permettre de gagner du temps.
 
Cheikh Sarr veut retrouver des automatismes, davantage d’équilibre et un niveau de compétitivité élevé dès les prochaines rencontres.
 
Le groupe combine ainsi des basketteuses habituées aux grandes compétitions africaines et internationales avec des joueuses plus jeunes qui font progressivement leur place sous le maillot national.
 
Le but est de parvenir à un équilibre entre expérience immédiate et préparation de l’avenir.
 
Une qualification olympique comme objectif
 
Le tournoi constitue la première étape d’un parcours qui doit mener aux Jeux olympiques de Los Angeles.
 
La priorité consiste donc à franchir le tour de préqualification et à rester en course pour la suite du processus.
 
Le retour de plusieurs cadres doit parallèlement redonner du leadership à une équipe qui a connu de nombreux changements au cours des derniers mois.
 
Retrouver « l’identité » des Lionnes
 
Au-delà du résultat immédiat, Cheikh Sarr cherche également à ouvrir une nouvelle séquence pour le basket féminin sénégalais.
 
Le staff souhaite retrouver l’identité de jeu qui a longtemps fait la force du Sénégal sur la scène africaine.
 
Mais cette reconstruction ne doit pas empêcher l’intégration progressive de nouveaux talents.
 
La liste doit donc permettre d’installer une ossature expérimentée tout en continuant à observer les joueuses susceptibles d’incarner l’avenir.
 
Maïguéne Sène de retour après l’AfroBasket 2025
 
Parmi les retours signalés par L’Observateur figure celui de Maïguéne Sène.
 
Absente du groupe depuis l’AfroBasket 2025, elle revient renforcer le secteur intérieur.
 
Son expérience constitue un atout pour un groupe qui aura besoin de solidité dans les duels et d’efficacité dans la raquette.
 
Aïcha Ndour rappelée après trois années d’absence
 
Autre retour remarqué : celui d’Aïcha Ndour.
 
La joueuse retrouve la sélection trois années après son dernier passage.
 
Son expérience, sa connaissance du haut niveau et son envergure doivent offrir de nouvelles possibilités à Cheikh Sarr dans son secteur intérieur.
 
Khadidiatou Diouf, un retour après une longue absence
 
Le retour de Khadidiatou Diouf est encore plus significatif.
 
Selon L’Observateur, l’ailière n’avait plus participé à un groupe de préparation de la sélection depuis 2019.
 
Sa convocation symbolise clairement l’orientation choisie par le sélectionneur : récupérer des joueuses ayant déjà connu les exigences du niveau international afin d’encadrer la reconstruction.
 
Maty Fall, Fanta Gassama, Fatou Flior et Sokhna Bintou Lo également rappelées
 
Cheikh Sarr a également décidé de rappeler Maty Fall, Fanta Gassama, Fatou Flior et Sokhna Bintou Lo.
 
Toutes devront cependant profiter de ce regroupement pour gagner leur place définitive.
 
Car la liste dévoilée est élargie à 22 joueuses, alors que seules douze seront finalement retenues pour la compétition.
 
Une liste de 22 comme « laboratoire »
 
Pour L’Observateur, cette convocation élargie peut être considérée comme une sorte de laboratoire ou d’audition nationale.
 
Cheikh Sarr dispose d’un large éventail avant d’effectuer ses derniers choix.
 
Neuf joueuses ayant participé à San Juan constituent déjà une base de travail.
 
Parmi elles figurent notamment Yacine Diop, Fatou Pouye, Victorine Thiaw, Lena Timera et Khadija Faye.
 
Cette continuité doit permettre au Sénégal de ne pas repartir complètement de zéro.
 
Mieux gérer le ballon et défendre avec davantage de discipline
 
Les enseignements des précédents rendez-vous restent cependant présents.
 
L’équipe doit notamment progresser dans la gestion du ballon, la discipline défensive et la régularité offensive.
 
Le prochain tournoi permettra donc de mesurer la capacité des Lionnes à transformer l’expérience accumulée en résultats.
 
Pour Cheikh Sarr, le défi est désormais de trouver en quelques semaines la bonne combinaison entre anciennes, cadres actuelles et nouvelles venues afin de relancer une sélection sénégalaise déterminée à retrouver le chemin des Jeux olympiques
Autres articles
Vendredi 24 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Equipe nationale Allemande : Jürgen Klopp officiellement nommé sélectionneur

Equipe nationale Allemande : Jürgen Klopp officiellement nommé sélectionneur - 24/07/2026

Chirurgie esthétique et nouveau visage pour Vinicius Junior

Chirurgie esthétique et nouveau visage pour Vinicius Junior - 23/07/2026

HIP-HOP: Pour ses 37 ans, Positive Black Soul prépare un show qui s'annonce inoubliable

HIP-HOP: Pour ses 37 ans, Positive Black Soul prépare un show qui s'annonce inoubliable - 23/07/2026

Faux suspense en France: “Le prochain sélectionneur des Bleus sera présenté mardi”

Faux suspense en France: “Le prochain sélectionneur des Bleus sera présenté mardi” - 23/07/2026

Cierra Dillard reprend les commandes : les Lionnes retrouvent leur cheffe d’orchestre avant Guadalajara

Cierra Dillard reprend les commandes : les Lionnes retrouvent leur cheffe d’orchestre avant Guadalajara - 22/07/2026

Positive Black Soul célèbre 37 ans de carrière : Awadi et Duggy Tee retracent l'épopée des pionniers du rap africain

Positive Black Soul célèbre 37 ans de carrière : Awadi et Duggy Tee retracent l'épopée des pionniers du rap africain - 21/07/2026

CAN féminine Maroc 2026 : les 26 Lionnes officiellement retenues pour défendre les couleurs du Sénégal

CAN féminine Maroc 2026 : les 26 Lionnes officiellement retenues pour défendre les couleurs du Sénégal - 20/07/2026

Présumé règlement de comptes chez liss ndiago , 300 000 FCFA issus d’un présumé trafic déclenchent séquestration et passage à tabac

Présumé règlement de comptes chez liss ndiago , 300 000 FCFA issus d’un présumé trafic déclenchent séquestration et passage à tabac - 20/07/2026

Foot: l'Espagne championne du monde en battant l'Argentine 1 à 0

Foot: l'Espagne championne du monde en battant l'Argentine 1 à 0 - 19/07/2026

L’Univers sacré de Cheikh Ahmadou Bamba » : Massalikul Jinaan célèbre l’héritage de Serigne Touba

L’Univers sacré de Cheikh Ahmadou Bamba » : Massalikul Jinaan célèbre l’héritage de Serigne Touba - 19/07/2026

Judo : Darcel Yandzi revient au Sénégal avec une ambition claire, « faire rêver plus haut » avant les JOJ Dakar 2026

Judo : Darcel Yandzi revient au Sénégal avec une ambition claire, « faire rêver plus haut » avant les JOJ Dakar 2026 - 19/07/2026

“Des comportements inadmissibles”: Rabiot tacle ses coéquipiers après le couac des Bleus

“Des comportements inadmissibles”: Rabiot tacle ses coéquipiers après le couac des Bleus - 19/07/2026

JOJ Dakar 2026 : le Hapkido, un « laboratoire » pour préparer les futurs champions sénégalais

JOJ Dakar 2026 : le Hapkido, un « laboratoire » pour préparer les futurs champions sénégalais - 19/07/2026

Droits de l’homme : Regard critique de Mamadou Ndiaye sur l’ouvrage de Coly Seck « Réinventer le consensus »…

Droits de l’homme : Regard critique de Mamadou Ndiaye sur l’ouvrage de Coly Seck « Réinventer le consensus »… - 19/07/2026

MAGAL 2026- Dédicace de l’ouvrage « L'Univers Sacré de Cheikh Ahmadou Bamba»à Massalik cet aprè-midi

MAGAL 2026- Dédicace de l’ouvrage « L'Univers Sacré de Cheikh Ahmadou Bamba»à Massalik cet aprè-midi - 19/07/2026

Mondial-2026: la France battue 6-4 par l'Angleterre dans un match pour la 3e place fou

Mondial-2026: la France battue 6-4 par l'Angleterre dans un match pour la 3e place fou - 18/07/2026

Amadou Kane (ONCAV) : « Pour la première fois, les phases nationales réuniront 48 équipes seniors et 24 équipes cadettes »

Amadou Kane (ONCAV) : « Pour la première fois, les phases nationales réuniront 48 équipes seniors et 24 équipes cadettes » - 17/07/2026

Mondial-2026: l'Argentine renverse l'Angleterre 2-1 et rejoint l'Espagne en finale

Mondial-2026: l'Argentine renverse l'Angleterre 2-1 et rejoint l'Espagne en finale - 15/07/2026

France - Espagne (0-2): La Roja stoppe le rêve tricolore

France - Espagne (0-2): La Roja stoppe le rêve tricolore - 14/07/2026

Contrat de Pape Thiaw : le président de la FSF révèle les coulisses d'un bras de fer qui a secoué les Lions

Contrat de Pape Thiaw : le président de la FSF révèle les coulisses d'un bras de fer qui a secoué les Lions - 13/07/2026

Affaire de harcèlement présumé : Abdoulaye Fall sort du silence et affirme que le dossier est « clos »

Affaire de harcèlement présumé : Abdoulaye Fall sort du silence et affirme que le dossier est « clos » - 13/07/2026

FSF : Abdoulaye Fall explique le remplacement d'un gynécologue par un spécialiste de la médecine du sport

FSF : Abdoulaye Fall explique le remplacement d'un gynécologue par un spécialiste de la médecine du sport - 13/07/2026

Accusation à caractère sexuel contre un chef cuisinier des Lions : le président de la Fédération livre sa version

Accusation à caractère sexuel contre un chef cuisinier des Lions : le président de la Fédération livre sa version - 13/07/2026

FSF / Contrats Go Gaindé, My Coach Pro et Tismo : Bamba Ba membre Comex réclame une révision immédiate de trois accords jugés opaques

FSF / Contrats Go Gaindé, My Coach Pro et Tismo : Bamba Ba membre Comex réclame une révision immédiate de trois accords jugés opaques - 13/07/2026

Crise à la FSF : Le président de la Commission marketing, Bamba Ba attaque le silence d’Abdoulaye Fall et l’omniprésence du secrétaire général

Crise à la FSF : Le président de la Commission marketing, Bamba Ba attaque le silence d’Abdoulaye Fall et l’omniprésence du secrétaire général - 13/07/2026

Équipe nationale : Lamine Diatta maintenu dans ses fonctions de manager général

Équipe nationale : Lamine Diatta maintenu dans ses fonctions de manager général - 13/07/2026

Crise au comité exécutif de la fsf :le président de la Commission marketing, Bamba Ba ouvre un front contre la direction et dénonce une gouvernance en vase clos

Crise au comité exécutif de la fsf :le président de la Commission marketing, Bamba Ba ouvre un front contre la direction et dénonce une gouvernance en vase clos - 13/07/2026

Échec des Lions au Mondial : les raisons avancées par la FSF pour limoger Pape Thiaw et son staff

Échec des Lions au Mondial : les raisons avancées par la FSF pour limoger Pape Thiaw et son staff - 13/07/2026

Limogeage de Pape Thiaw : Moussa Mbaye membre du COMEX accuse la FSF d’en faire le bouc émissaire de la débâcle

Limogeage de Pape Thiaw : Moussa Mbaye membre du COMEX accuse la FSF d’en faire le bouc émissaire de la débâcle - 13/07/2026

Arène nationale : Niang Ballo met Mbaye Gouy Gui KO

Arène nationale : Niang Ballo met Mbaye Gouy Gui KO - 13/07/2026

RSS Syndication