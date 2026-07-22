Cierra Dillard reprend les commandes : les Lionnes retrouvent leur cheffe d’orchestre avant Guadalajara

L’absence de Cierra Dillard n’aura finalement été qu’une parenthèse. La meneuse retrouve la sélection sénégalaise à un moment important de sa préparation.



Son retour offre au staff une joueuse capable de diriger le jeu, d’accélérer le rythme et de prendre des responsabilités lorsque l’équipe traverse des passages difficiles.



Depuis son arrivée sous le maillot national, l’Américano-Sénégalaise s’est imposée comme l’un des principaux cerveaux offensifs des Lionnes.



Cierra Dillard ne se limite pas à distribuer le ballon. Sa capacité à créer ses propres tirs, à attaquer les intervalles et à provoquer des décalages en fait une menace permanente.



Elle peut fluidifier les possessions, trouver les intérieures, servir les ailières ou prendre elle-même les tirs importants.



Ses performances dans les dernières compétitions continentales lui ont permis de s’installer parmi les meneuses les plus influentes du basket africain.



Le Sénégal participera du 17 au 23 août au tournoi de préqualification olympique organisé à Guadalajara, au Mexique.



Les Lionnes évolueront dans la poule B avec le Canada, le Mexique et les Philippines. Cette compétition doit permettre au groupe de se mesurer à des styles de jeu différents et de monter progressivement en puissance.



Pour les protégées de Cheikh Sarr, la marge d’erreur sera réduite. Le retour de Dillard apporte donc une garantie supplémentaire dans la gestion des moments de pression.



Le tournoi de Guadalajara ne constitue pas l’unique objectif des Lionnes. Il doit également servir de préparation grandeur nature avant les prochaines échéances africaines.



Selon L’Observateur, une place parmi les deux finalistes de l’Afrobasket ouvrirait au Sénégal les portes du Tournoi de qualification olympique prévu en février 2028.



Dans cette perspective, la sélection doit retrouver des automatismes, renforcer son organisation défensive et progresser dans la maîtrise des fins de match.



Cierra Dillard connaît déjà la pression des grandes compétitions. Son expérience doit bénéficier aux joueuses plus jeunes et permettre au groupe de conserver davantage de sérénité.



Lorsqu’une rencontre devient indécise, la meneuse peut ralentir le jeu, appeler les systèmes ou prendre l’initiative.