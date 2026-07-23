Faux suspense en France: “Le prochain sélectionneur des Bleus sera présenté mardi”

La Fédération Française de Football entretient le faux suspense quant à l’identité du successeur de Didier Deschamps. Ce n’est que mardi prochain que Zinedine Zidane sera officiellement intronisé comme sélectionneur de l’équipe de France.

La Fédération française de football (FFF) tiendra une conférence de presse mardi 28 juillet à 11h00 pour présenter “le prochain sélectionneur de l’équipe de France” aux médias, a annoncé l’instance sportive jeudi. Zinédine Zidane, dont le nom n’est pas mentionné par la FFF, est le grand favori pour succéder à Didier Deschamps à la tête des Bleus.

“Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, tiendra une conférence de presse ce mardi 28 juillet 2026 à partir de 11h00 au siège de la FFF. A l’issue du Comité exécutif exceptionnel qui se tiendra le matin même, Philippe Diallo présentera le prochain sélectionneur de l’équipe de France aux médias”, a écrit la “3F” dans son communiqué.



L’arrivée très attendue de Zizou à la tête des Bleus



Zidane, 54 ans, attend son heure à la tête de l’équipe de France depuis plusieurs années et il est en pole position pour prendre la suite de Didier Deschamps, dont le mandat débuté en 2012, et marqué par un titre de champion du monde (2018), s’est achevé samedi aux États-Unis avec une quatrième place lors du Mondial-2026.

Sans poste depuis son deuxième passage au Real Madrid (2019-2021), Zinédine Zidane n’a jamais caché son ambition de guider un jour les Bleus, à l’instar de ses deux illustres anciens coéquipiers en équipe nationale, Laurent Blanc (2010-2012) et donc Deschamps (2012-2026).



Entraîneur d’un seul club jusqu’ici, le Real Madrid, l’ancien meneur de jeu des Bleus, champion du monde en 1998 et d’Europe en 2000, avait notamment guidé les Merengue vers un triplé en Ligue des champions (2016, 2017, 2018), la plus prestigieuse compétition européenne de clubs.



La France rencontrera la Belgique en match de la Ligue des Nations le 28 septembre au Stade Roi Baudouin de Bruxelles. Zidane devrait effectuer ses débuts à la tête des Bleus le 25 septembre face à la Turquie à Kocaeli.







