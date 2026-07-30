Culture : le Musée des Civilisations noires accueille une exposition sur les costumes de la Chine ancienne

Le Musée des Civilisations noires (MCN), en partenariat avec l'Ambassade de la République populaire de Chine au Sénégal, a procédé, ce mercredi 29 juillet 2026, au vernissage de l'exposition consacrée à la culture vestimentaire de la Chine ancienne, dont le thème est "le Patrimoine textile en partage", mettant à l'honneur la province du Shandong, berceau de Confucius.



La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de la Culture, Alpha Thiam, du directeur général du Musée des Civilisations noires, Abdou Simbandy Diatta, ainsi que de plusieurs autorités diplomatiques, culturelles et universitaires.



Prévue pour une durée de trois semaines, cette exposition offre au public sénégalais l'opportunité de découvrir une riche collection de costumes traditionnels chinois, véritables témoins de plusieurs siècles d'histoire, de savoir-faire textile et de traditions culturelles.



Dans son allocution, l'ambassadeur de Chine au Sénégal, Li Zhigang, a souligné que cette exposition illustre la vitalité des relations culturelles entre les deux pays.



« Aujourd'hui, ce grand rendez-vous consacré aux costumes, nés à des milliers de kilomètres d'ici, voit le jour. C'est une illustration vivante de la manière dont les échanges de haut niveau entre la Chine et le Sénégal favorisent la compréhension entre les peuples et renforcent le dialogue entre nos civilisations », a-t-il déclaré.



Évoquant le contexte international actuel, le diplomate chinois a rappelé les propos du président Xi Jinping selon lesquels « les échanges entre civilisations doivent dépasser les éloignements et l'apprentissage mutuel surmonter les conflits », estimant que la culture constitue un puissant vecteur de rapprochement entre les peuples.



Selon Li Zhigang, les pièces exposées proviennent du Shandong, l'un des principaux foyers de la civilisation chinoise.



« Ces costumes anciens témoignent non seulement de l'excellence du savoir-faire textile de la Chine antique, mais ils incarnent également l'esprit confucéen fondé sur les rites, le respect et l'harmonie entre les hommes », a-t-il expliqué.



L'exposition est organisée en plusieurs espaces thématiques. La première partie présente une prestigieuse collection de costumes de la dynastie Ming provenant de la résidence de la famille Kong, descendante de Confucius. La seconde met en lumière le rôle du vêtement dans l'organisation politique de la Chine impériale, notamment à travers les tenues officielles des mandarins.

