Finale de la CAN 2025 : Le TAS opte pour la procédure ordinaire…décision attendue après le 8 octobre

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a fixé au 8 octobre 2026 la date de l’audience relative à l’appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans le dossier de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025. L’instance basée à Lausanne, en Suisse, l’a confirmé ce vendredi dans un communiqué de presse.







Cette audience, qui se tiendra au siège du TAS, oppose la FSF à la Confédération africaine de football (CAF) et à la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Elle fait suite à un appel enregistré par le TAS le 25 mars 2026, dans lequel la FSF demande l’annulation d’une décision de la CAF ayant déclaré le Sénégal perdant de la finale par forfait, avec une victoire attribuée au Maroc sur le score de 3-0. La FSF demande au TAS de la déclarer vainqueur de la CAN 2025.







Le TAS précise que les parties ne se sont pas accordées sur la mise en œuvre d’une procédure accélérée. La procédure suivra donc le calendrier habituel prévu par le règlement de l’instance arbitrale. Par ailleurs, aucune des parties n’ayant demandé la publicité des débats, l’audience se tiendra à huis clos.







À l’issue de cette audience, la Formation arbitrale entamera ses délibérations. Le TAS indique qu’il n’est pas en mesure, à ce stade, de préciser une date pour le rendu de la décision, tout en assurant que celle-ci ne sera pas connue le jour même de l’audience.







L’instance arbitrale a également tenu à réagir à la circulation d’informations erronées relayées par certains médias au sujet de cette procédure. Le TAS rappelle que seules les informations diffusées par ses canaux officiels font foi, toute annonce relative à ce dossier devant être publiée sur son site internet. Les journalistes accrédités sont invités à adresser leurs questions directement au service de presse du TAS.

