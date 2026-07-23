Chirurgie esthétique et nouveau visage pour Vinicius Junior

Vinicius a surpris ses fans. Le Brésilien est apparu sur Instagram avec le visage complètement transformé. Selon les médias locaux, il a subi une chirurgie esthétique du menton.

Deux semaines après la douloureuse élimination du Brésil en huitième de finale du Mondial, Vinicius a fait sa première apparition publique et a surpris ses fans. Son visage a changé, et c’est grâce à une chirurgie esthétique, selon Portal Leo Dias.



“Vinicius a subi une harmonisation du menton, une technique très prisée pour définir et redessiner le contour du menton, sublimant ainsi les traits du visage”, affirme le média brésilien, ajoutant que la star du Real a été opérée à Goiania par un célèbre chirurgien, dans une clinique fermée au public pour l’occasion.

