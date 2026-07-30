Mondial 2026: la Fifa engage une procédure disciplinaire contre l'Argentine et Leandro Paredes


Mondial 2026: la Fifa engage une procédure disciplinaire contre l'Argentine et Leandro Paredes
La Fifa a annoncé mercredi 29 juillet l'ouverture d'une procédure disciplinaire visant la Fédération argentine (Afa) au cœur de plusieurs polémiques durant le Mondial, ainsi que trois joueurs de l'Albiceleste, dont Leandro Paredes, pour les incidents qui ont éclaté après la finale perdue contre l'Espagne.

L'enquête à l'encontre de l'Afa porte sur quatre potentielles infractions au code disciplinaire de la Fifa : utilisation d'un événement sportif comme plateforme pour des manifestations de nature non sportive, comportement inapproprié d'une équipe, discrimination et incident à caractère raciste, et ordre et sécurité lors des matches.

Le communiqué évoque « des chants et gestes discriminatoires », des coups d'envoi retardés, « l'affichage de messages inappropriés par l'équipe et les spectateurs », ainsi que le lancer d'objets par des fans lors de plusieurs rencontres, sans autres précisions.

Une procédure au sujet des joueurs argentins Leandro Paredes, Nahuel Molina et Thiago Almada

L'Argentine a suscité de nombreuses réactions au sujet de l'attitude de ses joueurs et de ses supporters durant le Mondial où elle défendait sa couronne de 2022. La Fifa avait déjà annoncé qu'elle se penchait sur l'affaire du déploiement sur le terrain par des joueurs argentins d'une banderole proclamant que « les Malouines sont argentines » après la demi-finale remportée contre l'Angleterre.

 
Archipel britannique situé à 600 km des côtes argentines, les Malouines, appelées Falkland en anglais, demeurent un sujet sensible dans les relations entre Londres et Buenos Aires, qui continuent de se disputer leur souveraineté.

Dans un second dossier, la commission de discipline a ouvert une procédure au sujet des joueurs argentins Leandro Paredes, Nahuel Molina et Thiago Almada et de l'entraîneur-adjoint Roberto Ayala, de même que le défenseur espagnol Gavi, pour les violences survenues après la finale gagnée par l'Espagne. Plusieurs joueurs et membres du staff technique de l'Argentine s'en sont pris à leurs homologues espagnols au coup de sifflet final.

L'ancien milieu du Paris SG Paredes a notamment projeté au sol Eric Garcia, qu'il a aussi saisi à la gorge, puis Gavi. Il fait l'objet de trois chefs d'accusation, soit le total le plus élevé parmi les joueurs concernés. Le sélectionneur espagnol Luis De la Fuente avait dénoncé le comportement « inadmissible » des Argentins. « Les personnes mises en cause ont désormais la possibilité de faire connaître leur position. La commission de discipline rendra ensuite sa décision en temps voulu », a rappelé la Fifa.

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Jeudi 30 Juillet 2026
RFI



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