Football / Equipe de France: Zinedine Zidane nouveau sélectionneur des Bleus

Zinédine Zidane est officiellement devenu, ce mardi 28 juillet 2026, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France de football, mettant fin à des années d’attente et de spéculations autour d’un retour tant espéré par le public tricolore. La nomination a été actée à l’issue d’un Comité exécutif de la Fédération française de football (FFF), réuni au siège de l’instance, en présence de son président Philippe Diallo.



L’ancien capitaine des Bleus, champion du monde 1998 et champion d’Europe 2000, succède ainsi à Didier Deschamps, qui aura dirigé la sélection nationale pendant quatorze années consécutives. Le sélectionneur sortant a passé la main après que l’équipe de France a obtenu la quatrième place lors de la Coupe du monde 2026, une compétition disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cette officialisation intervient dix jours après la défaite des Bleus en finale de la troisième place du Mondial contre l’Angleterre.



Zinédine Zidane s’engage pour les quatre prochaines années, jusqu’à la Coupe du monde 2030, devenant le 18e sélectionneur de l’histoire des Bleus depuis Henri Guérin en 1964. Il prendra officiellement ses fonctions le 1er août et dirigera l’équipe dès la campagne de la Ligue des Nations de l’UEFA 2026-2027, avant d’enchaîner avec les qualifications à l’Euro 2028 puis celles de la Coupe du monde 2030.



Cette nomination peut être considérée comme l’aboutissement d’une ambition que Zidane portait depuis longtemps. « Il n’y a rien de plus grand que l’Équipe de France. C’est donc une joie et évidemment une grande fierté de devenir le sélectionneur de cette Équipe de France », a-t-il déclaré, tout en saluant les quatorze années de travail de Didier Deschamps et de son staff. De son côté, le président de la FFF a salué une nomination marquant la rencontre entre une légende du football tricolore et une sélection au potentiel jugé rare.



Concernant son futur staff, Zidane devrait s’appuyer en partie sur des visages familiers de son passage au Real Madrid. Le nom de David Bettoni, son ancien coéquipier à Cannes et adjoint à Madrid, circule fortement, tout comme ceux de Fabien Barthez et Bernard Diomède, champions du monde 1998. Il présentera officiellement son équipe début septembre.



Le nouveau sélectionneur fera ses grands débuts sur le banc en Turquie, à l’occasion d’un match de Ligue des Nations le 25 septembre, avant un déplacement en Belgique le 28 septembre, puis un premier match à domicile, au Stade de France, contre l’Italie le 2 octobre.



Zidane hérite d’un groupe considéré parmi les meilleurs au monde, mais qui devra tourner la page d’une désillusion mondiale encore fraîche. Son défi consistera à conjuguer l’immense capital sympathique dont il jouit auprès du public français avec les attentes de résultats qui accompagnent naturellement toute succession à ce niveau.