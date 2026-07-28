Football / Equipe de France: Zinedine Zidane nouveau sélectionneur des Bleus


Football / Equipe de France: Zinedine Zidane nouveau sélectionneur des Bleus
Zinédine Zidane est officiellement devenu, ce mardi 28 juillet 2026, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France de football, mettant fin à des années d’attente et de spéculations autour d’un retour tant espéré par le public tricolore. La nomination a été actée à l’issue d’un Comité exécutif de la Fédération française de football (FFF), réuni au siège de l’instance, en présence de son président Philippe Diallo.
 
L’ancien capitaine des Bleus, champion du monde 1998 et champion d’Europe 2000, succède ainsi à Didier Deschamps, qui aura dirigé la sélection nationale pendant quatorze années consécutives. Le sélectionneur sortant a passé la main après que l’équipe de France a obtenu la quatrième place lors de la Coupe du monde 2026,  une compétition disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cette officialisation intervient dix jours après la défaite des Bleus en finale de la troisième place du Mondial contre l’Angleterre.
 
Zinédine Zidane s’engage pour les quatre prochaines années, jusqu’à la Coupe du monde 2030, devenant le 18e sélectionneur de l’histoire des Bleus depuis Henri Guérin en 1964.  Il prendra officiellement ses fonctions le 1er août et dirigera l’équipe dès la campagne de la Ligue des Nations de l’UEFA 2026-2027, avant d’enchaîner avec les qualifications à l’Euro 2028 puis celles de la Coupe du monde 2030.
 
Cette nomination peut être considérée comme l’aboutissement d’une ambition que Zidane portait depuis longtemps. « Il n’y a rien de plus grand que l’Équipe de France. C’est donc une joie et évidemment une grande fierté de devenir le sélectionneur de cette Équipe de France », a-t-il déclaré, tout en saluant les quatorze années de travail de Didier Deschamps et de son staff.  De son côté, le président de la FFF a salué une nomination marquant la rencontre entre une légende du football tricolore et une sélection au potentiel jugé rare.
 
Concernant son futur staff, Zidane devrait s’appuyer en partie sur des visages familiers de son passage au Real Madrid. Le nom de David Bettoni, son ancien coéquipier à Cannes et adjoint à Madrid, circule fortement, tout comme ceux de Fabien Barthez et Bernard Diomède, champions du monde 1998.  Il présentera officiellement son équipe début septembre.
 
Le nouveau sélectionneur fera ses grands débuts sur le banc en Turquie, à l’occasion d’un match de Ligue des Nations le 25 septembre, avant un déplacement en Belgique le 28 septembre, puis un premier match à domicile, au Stade de France, contre l’Italie le 2 octobre.
 
Zidane hérite d’un groupe considéré parmi les meilleurs au monde, mais qui devra tourner la page d’une désillusion mondiale encore fraîche. Son défi consistera à conjuguer l’immense capital sympathique dont il jouit auprès du public français avec les attentes de résultats qui accompagnent naturellement toute succession à ce niveau.
Autres articles
Mardi 28 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Affaire Waly-Aziz Dabala /Sept mois de détention : les avocats de réclament sa libération d’office

Affaire Waly-Aziz Dabala /Sept mois de détention : les avocats de réclament sa libération d’office - 28/07/2026

La photographie africaine se réinvente à Bamako : Djibril Dramé et Souleymane Bachir Diaw portent le Sénégal

La photographie africaine se réinvente à Bamako : Djibril Dramé et Souleymane Bachir Diaw portent le Sénégal - 27/07/2026

Finale Zone B de Dahra Djoloff : l'ASC Bok Jom sacrée championne chez les seniors

Finale Zone B de Dahra Djoloff : l'ASC Bok Jom sacrée championne chez les seniors - 27/07/2026

Thiès : le Grand prix du chef de l'État de courses hippiques reporté à cause des fortes pluies

Thiès : le Grand prix du chef de l'État de courses hippiques reporté à cause des fortes pluies - 26/07/2026

JOJ2026 / Le président Bassirou Diomaye Faye à la réception de la piscine Olympique et du stade Iba Mar Diop : « Le Sénégal doit relever le défi au nom de l’Afrique »

JOJ2026 / Le président Bassirou Diomaye Faye à la réception de la piscine Olympique et du stade Iba Mar Diop : « Le Sénégal doit relever le défi au nom de l’Afrique » - 25/07/2026

Championnat zonal de Thiamène Pass : l'ASC Bargam remporte le trophée en catégorie senior

Championnat zonal de Thiamène Pass : l'ASC Bargam remporte le trophée en catégorie senior - 25/07/2026

Finale de la CAN 2025 : Le TAS opte pour la procédure ordinaire…décision attendue après le 8 octobre

Finale de la CAN 2025 : Le TAS opte pour la procédure ordinaire…décision attendue après le 8 octobre - 24/07/2026

Préqualifications JO 2028 : Cheikh Sarr rappelle les anciennes pour relancer les Lionnes

Préqualifications JO 2028 : Cheikh Sarr rappelle les anciennes pour relancer les Lionnes - 24/07/2026

Equipe nationale Allemande : Jürgen Klopp officiellement nommé sélectionneur

Equipe nationale Allemande : Jürgen Klopp officiellement nommé sélectionneur - 24/07/2026

Chirurgie esthétique et nouveau visage pour Vinicius Junior

Chirurgie esthétique et nouveau visage pour Vinicius Junior - 23/07/2026

HIP-HOP: Pour ses 37 ans, Positive Black Soul prépare un show qui s'annonce inoubliable

HIP-HOP: Pour ses 37 ans, Positive Black Soul prépare un show qui s'annonce inoubliable - 23/07/2026

Faux suspense en France: “Le prochain sélectionneur des Bleus sera présenté mardi”

Faux suspense en France: “Le prochain sélectionneur des Bleus sera présenté mardi” - 23/07/2026

Cierra Dillard reprend les commandes : les Lionnes retrouvent leur cheffe d’orchestre avant Guadalajara

Cierra Dillard reprend les commandes : les Lionnes retrouvent leur cheffe d’orchestre avant Guadalajara - 22/07/2026

Positive Black Soul célèbre 37 ans de carrière : Awadi et Duggy Tee retracent l'épopée des pionniers du rap africain

Positive Black Soul célèbre 37 ans de carrière : Awadi et Duggy Tee retracent l'épopée des pionniers du rap africain - 21/07/2026

CAN féminine Maroc 2026 : les 26 Lionnes officiellement retenues pour défendre les couleurs du Sénégal

CAN féminine Maroc 2026 : les 26 Lionnes officiellement retenues pour défendre les couleurs du Sénégal - 20/07/2026

Présumé règlement de comptes chez liss ndiago , 300 000 FCFA issus d’un présumé trafic déclenchent séquestration et passage à tabac

Présumé règlement de comptes chez liss ndiago , 300 000 FCFA issus d’un présumé trafic déclenchent séquestration et passage à tabac - 20/07/2026

Foot: l'Espagne championne du monde en battant l'Argentine 1 à 0

Foot: l'Espagne championne du monde en battant l'Argentine 1 à 0 - 19/07/2026

L’Univers sacré de Cheikh Ahmadou Bamba » : Massalikul Jinaan célèbre l’héritage de Serigne Touba

L’Univers sacré de Cheikh Ahmadou Bamba » : Massalikul Jinaan célèbre l’héritage de Serigne Touba - 19/07/2026

Judo : Darcel Yandzi revient au Sénégal avec une ambition claire, « faire rêver plus haut » avant les JOJ Dakar 2026

Judo : Darcel Yandzi revient au Sénégal avec une ambition claire, « faire rêver plus haut » avant les JOJ Dakar 2026 - 19/07/2026

“Des comportements inadmissibles”: Rabiot tacle ses coéquipiers après le couac des Bleus

“Des comportements inadmissibles”: Rabiot tacle ses coéquipiers après le couac des Bleus - 19/07/2026

JOJ Dakar 2026 : le Hapkido, un « laboratoire » pour préparer les futurs champions sénégalais

JOJ Dakar 2026 : le Hapkido, un « laboratoire » pour préparer les futurs champions sénégalais - 19/07/2026

Droits de l’homme : Regard critique de Mamadou Ndiaye sur l’ouvrage de Coly Seck « Réinventer le consensus »…

Droits de l’homme : Regard critique de Mamadou Ndiaye sur l’ouvrage de Coly Seck « Réinventer le consensus »… - 19/07/2026

MAGAL 2026- Dédicace de l’ouvrage « L'Univers Sacré de Cheikh Ahmadou Bamba»à Massalik cet aprè-midi

MAGAL 2026- Dédicace de l’ouvrage « L'Univers Sacré de Cheikh Ahmadou Bamba»à Massalik cet aprè-midi - 19/07/2026

Mondial-2026: la France battue 6-4 par l'Angleterre dans un match pour la 3e place fou

Mondial-2026: la France battue 6-4 par l'Angleterre dans un match pour la 3e place fou - 18/07/2026

Amadou Kane (ONCAV) : « Pour la première fois, les phases nationales réuniront 48 équipes seniors et 24 équipes cadettes »

Amadou Kane (ONCAV) : « Pour la première fois, les phases nationales réuniront 48 équipes seniors et 24 équipes cadettes » - 17/07/2026

Mondial-2026: l'Argentine renverse l'Angleterre 2-1 et rejoint l'Espagne en finale

Mondial-2026: l'Argentine renverse l'Angleterre 2-1 et rejoint l'Espagne en finale - 15/07/2026

France - Espagne (0-2): La Roja stoppe le rêve tricolore

France - Espagne (0-2): La Roja stoppe le rêve tricolore - 14/07/2026

Contrat de Pape Thiaw : le président de la FSF révèle les coulisses d'un bras de fer qui a secoué les Lions

Contrat de Pape Thiaw : le président de la FSF révèle les coulisses d'un bras de fer qui a secoué les Lions - 13/07/2026

Affaire de harcèlement présumé : Abdoulaye Fall sort du silence et affirme que le dossier est « clos »

Affaire de harcèlement présumé : Abdoulaye Fall sort du silence et affirme que le dossier est « clos » - 13/07/2026

FSF : Abdoulaye Fall explique le remplacement d'un gynécologue par un spécialiste de la médecine du sport

FSF : Abdoulaye Fall explique le remplacement d'un gynécologue par un spécialiste de la médecine du sport - 13/07/2026

RSS Syndication