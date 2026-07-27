La photographie africaine se réinvente à Bamako : Djibril Dramé et Souleymane Bachir Diaw portent le Sénégal

Ce sont 49 artistes venus des quatre coins du continent et de sa diaspora qui fouleront Bamako du 26 novembre 2026 au 26 janvier 2027, à l'occasion de la 15e édition des Rencontres de Bamako, la Biennale africaine de la photographie. Parmi eux, deux Sénégalais : les photographes Djibril Dramé et Souleymane Bachir Diaw. Une sélection qui honore le Sénégal et confirme la vitalité de la création visuelle africaine contemporaine.



Bamako, capitale mondiale de la photographie africaine



Depuis 1994, les Rencontres de Bamako s'imposent comme le rendez-vous incontournable de la photographie contemporaine africaine et de sa diaspora. Plus de trente ans après leur création, la Biennale reste une plateforme unique de création, de dialogue et de visibilité internationale pour les artistes du continent. Expositions, rencontres professionnelles, ateliers, projections publiques : chaque édition transforme Bamako en un laboratoire vivant de l'image africaine, attirant artistes, commissaires d'exposition, chercheurs, collectionneurs et professionnels du monde entier.La 15e édition, placée sous le commissariat général d'Armelle Dakouo, première femme francophone africaine à diriger artistiquement les Rencontres de Bamako, marque une étape historique. Sa programmation sera déployée dans une dizaine de lieux à travers la capitale malienne, dont le Musée national, la Maison Africaine de la Photographie et le Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ.



Refabulation(S) : l'Afrique se raconte autrement



Le thème de cette 15e édition est à lui seul un manifeste : Refabulation(S). Inspiré des réflexions de l'écrivain nigérian Chinua Achebe sur la réappropriation des récits africains, ce concept curatorial invite les artistes à explorer la puissance des images dans la fabrication du réel et des imaginaires. Il s'agit de dépasser les cadres traditionnels, de déconstruire les clichés et de proposer une vision inédite d'une Afrique plurielle, créative et affirmée, loin des représentations figées que d'autres lui ont longtemps imposées.Comme l'ont rappelé les artistes lors des échanges préparatoires à la Maison Africaine de la Photographie : la photographie peut devenir un instrument de résistance et de réinvention identitaire. À travers l'image, il est possible de refabuler le monde.



49 artistes, une diversité continentale



La sélection officielle réunit 49 artistes dont les pratiques traversent la photographie, les archives, les dispositifs de studio, l'installation et la vidéo. Parmi les noms déjà révélés figurent le Brésilien Ayrson Heráclito, la Mozambicaine Euridice Zaituna Kala, l'artiste franco-haïtienne Gaëlle Choïsne, ainsi que la photographe malienne Fatoumata Diabaté, dont le travail contribue depuis plusieurs années à la valorisation du patrimoine photographique national.Cette diversité géographique et artistique illustre la dimension résolument internationale de la Biennale, tout en maintenant un dialogue constant avec les réalités africaines. La programmation comprendra également un hommage au photographe emblématique Malick Sidibé, à travers une exposition et une pièce de théâtre en mémoire de ce maître de la photographie malienne.



Djibril Dramé et Souleymane Bachir Diaw à l'honneur



Parmi les 49 artistes sélectionnés, deux noms portent fièrement les couleurs du Sénégal : Djibril Dramé et Souleymane Bachir Diaw. Leur sélection témoigne de la richesse et de la reconnaissance croissante de la scène photographique sénégalaise sur la scène continentale et internationale.



Un rendez-vous à ne pas manquer



Les accréditations pour les professionnels, médias, institutions et chercheurs seront ouvertes à partir du 31 juillet 2026. Un programme de résidences artistiques accueillera certains artistes internationaux de la sélection officielle, renforçant encore le caractère immersif et collaboratif de cet événement unique.Rendez-vous à Bamako le 26 novembre 2026. L'Afrique s'apprête à se raconter, en images, à sa manière.