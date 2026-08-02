[ Images] Parc de Cambérène : Maman 2.0 & Warriors offre à Dakar son premier Pique-Nique des familles

C'est une première à Dakar. Le samedi 25 juillet 2026, le Parc de Cambérène s'est transformé en un véritable havre de bonheur familial, sous l'impulsion de Berny Ndiaye, alias Maman 2.0, initiatrice du concept et fondatrice de la communauté socio-éducative Maman 2.0 & Warriors. Après quatre éditions à succès à Paris, c'est au cœur de la capitale sénégalaise que le Pique-Nique des Familles a posé ses nattes pour la toute première fois.

Un parc métamorphosé pour l'occasion

Dès l'entrée, le décor annonce la couleur. Les arbres du Parc de Cambérène, cet oasis de verdure encore méconnu de nombreux Dakarois, sont habillés de ballons gonflables multicolores qui donnent le ton d'une journée festive et légère. L'air frais du parc accueille familles, enfants et amis venus profiter d'une parenthèse rare dans le quotidien urbain de Dakar.

Les enfants aux anges

Pour les plus jeunes, le programme est plus que généreux. Châteaux gonflables, trampolines, jeux de société, jeux de coloriage, baby-foot et livres de lecture : chaque coin du parc réserve une nouvelle surprise. Les enfants courent, rient, jouent, lisent et découvrent. Une journée où l'écran est oublié au profit du jeu, du mouvement et du partage.

La détente pour les grands

Les adultes ne sont pas en reste. Musique, détente en plein air et nourriture sont au rendez-vous pour une journée de décompression totale. Sur leurs nattes et leurs bassangs posés sur l'herbe verte du parc, les parents soufflent, échangent et savourent ce moment de convivialité loin de l'agitation de la ville.

Un concept né de la bienveillance

Derrière cette belle initiative se trouve Berny Ndiaye, Sénégalaise établie à Genève, professionnelle du secteur socio-éducatif et facilitatrice parentale certifiée. En fondant Maman 2.0 & Warriors en 2022, elle a voulu créer un pont de solidarité entre les diasporas et leurs pays d'origine, en insufflant une dynamique bienveillante à travers des actions concrètes au service des familles. Épaulée par une équipe de huit femmes bénévoles basées entre la Suisse, la France, le Canada et le Sénégal, elle a réussi le pari de transplanter ce concept chaleureux sur le sol dakarois.

Dakar a désormais son pique-nique

Gratuit, ouvert à tous sur inscription et pensé pour être inclusif, le Pique-Nique des Familles de Dakar s'inscrit dans un contexte urbain où les loisirs familiaux accessibles manquent cruellement. Le principe est simple et universel : chacun apporte à manger, à boire, sa natte et sa bonne humeur. Le reste, c'est Maman 2.0 & Warriors qui s'en charge.Après Paris, Dakar a désormais son pique-nique. Et à en juger par les sourires des enfants et la légèreté des parents ce samedi au Parc de Cambérène, ce ne sera certainement pas le dernier.