CAN féminine Maroc 2026 : les 26 Lionnes officiellement retenues pour défendre les couleurs du Sénégal

La Fédération Sénégalaise de Football a dévoilé la liste officielle des 26 joueuses retenues pour prendre part à la Coupe d’Afrique des Nations féminine Maroc 2026. Réparties entre les gardiennes Adji Ndiaye, Khady Faye et Tening Sène, les défenseures Marème Babou, Wolimata Ndiaye, Adama Sané, Méta Kandé, Aïssatou Fall, Anta Dembélé, Mbayang Sow et Mbène Diop, ainsi que les milieux Safiétou Sagna, Ndèye Awa Diakhaté, Fatoumata Dramé, Korka Fall, Bineta Korkel Seck, Sadigatou Diallo, Sokhna Nogaye Pène, Mariama Faty et Dieynaba Ndaw, les Lionnes abordent cette échéance continentale avec un groupe de 26 joueuses.







En attaque, la sélection sénégalaise pourra compter sur Nguénar Ndiaye, Seynabou Mbengue, Mama Diop, Khadija Badio, Ndèye Awa Casset et Pascaline F. Bassène.



Avant leur départ pour le Maroc, les Lionnes ont deja effectué une séance d’entraînement ouverte au public et aux médias ce dimanche 19 juillet au stade Léopold Sédar Senghor. Une dernière occasion pour les supporters de soutenir la sélection et pour le staff technique de procéder aux ultimes réglages avant le grand rendez-vous africain.

