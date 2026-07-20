CAN féminine Maroc 2026 : les 26 Lionnes officiellement retenues pour défendre les couleurs du Sénégal


CAN féminine Maroc 2026 : les 26 Lionnes officiellement retenues pour défendre les couleurs du Sénégal

La Fédération Sénégalaise de Football a dévoilé la liste officielle des 26 joueuses retenues pour prendre part à la Coupe d’Afrique des Nations féminine Maroc 2026. Réparties entre les gardiennes Adji Ndiaye, Khady Faye et Tening Sène, les défenseures Marème Babou, Wolimata Ndiaye, Adama Sané, Méta Kandé, Aïssatou Fall, Anta Dembélé, Mbayang Sow et Mbène Diop, ainsi que les milieux Safiétou Sagna, Ndèye Awa Diakhaté, Fatoumata Dramé, Korka Fall, Bineta Korkel Seck, Sadigatou Diallo, Sokhna Nogaye Pène, Mariama Faty et Dieynaba Ndaw, les Lionnes abordent cette échéance continentale avec un groupe de 26 joueuses.

 

En attaque, la sélection sénégalaise pourra compter sur Nguénar Ndiaye, Seynabou Mbengue, Mama Diop, Khadija Badio, Ndèye Awa Casset et Pascaline F. Bassène. 

Avant leur départ pour le Maroc, les Lionnes ont deja effectué une séance d’entraînement ouverte au public et aux médias ce dimanche 19 juillet au stade Léopold Sédar Senghor. Une dernière occasion pour les supporters de soutenir la sélection et pour le staff technique de procéder aux ultimes réglages avant le grand rendez-vous africain.

Autres articles
Lundi 20 Juillet 2026
Karim Ndiaye



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Présumé règlement de comptes chez liss ndiago , 300 000 FCFA issus d’un présumé trafic déclenchent séquestration et passage à tabac

Présumé règlement de comptes chez liss ndiago , 300 000 FCFA issus d’un présumé trafic déclenchent séquestration et passage à tabac - 20/07/2026

Foot: l'Espagne championne du monde en battant l'Argentine 1 à 0

Foot: l'Espagne championne du monde en battant l'Argentine 1 à 0 - 19/07/2026

L’Univers sacré de Cheikh Ahmadou Bamba » : Massalikul Jinaan célèbre l’héritage de Serigne Touba

L’Univers sacré de Cheikh Ahmadou Bamba » : Massalikul Jinaan célèbre l’héritage de Serigne Touba - 19/07/2026

Judo : Darcel Yandzi revient au Sénégal avec une ambition claire, « faire rêver plus haut » avant les JOJ Dakar 2026

Judo : Darcel Yandzi revient au Sénégal avec une ambition claire, « faire rêver plus haut » avant les JOJ Dakar 2026 - 19/07/2026

“Des comportements inadmissibles”: Rabiot tacle ses coéquipiers après le couac des Bleus

“Des comportements inadmissibles”: Rabiot tacle ses coéquipiers après le couac des Bleus - 19/07/2026

JOJ Dakar 2026 : le Hapkido, un « laboratoire » pour préparer les futurs champions sénégalais

JOJ Dakar 2026 : le Hapkido, un « laboratoire » pour préparer les futurs champions sénégalais - 19/07/2026

Droits de l’homme : Regard critique de Mamadou Ndiaye sur l’ouvrage de Coly Seck « Réinventer le consensus »…

Droits de l’homme : Regard critique de Mamadou Ndiaye sur l’ouvrage de Coly Seck « Réinventer le consensus »… - 19/07/2026

MAGAL 2026- Dédicace de l’ouvrage « L'Univers Sacré de Cheikh Ahmadou Bamba»à Massalik cet aprè-midi

MAGAL 2026- Dédicace de l’ouvrage « L'Univers Sacré de Cheikh Ahmadou Bamba»à Massalik cet aprè-midi - 19/07/2026

Mondial-2026: la France battue 6-4 par l'Angleterre dans un match pour la 3e place fou

Mondial-2026: la France battue 6-4 par l'Angleterre dans un match pour la 3e place fou - 18/07/2026

Amadou Kane (ONCAV) : « Pour la première fois, les phases nationales réuniront 48 équipes seniors et 24 équipes cadettes »

Amadou Kane (ONCAV) : « Pour la première fois, les phases nationales réuniront 48 équipes seniors et 24 équipes cadettes » - 17/07/2026

Mondial-2026: l'Argentine renverse l'Angleterre 2-1 et rejoint l'Espagne en finale

Mondial-2026: l'Argentine renverse l'Angleterre 2-1 et rejoint l'Espagne en finale - 15/07/2026

France - Espagne (0-2): La Roja stoppe le rêve tricolore

France - Espagne (0-2): La Roja stoppe le rêve tricolore - 14/07/2026

Contrat de Pape Thiaw : le président de la FSF révèle les coulisses d'un bras de fer qui a secoué les Lions

Contrat de Pape Thiaw : le président de la FSF révèle les coulisses d'un bras de fer qui a secoué les Lions - 13/07/2026

Affaire de harcèlement présumé : Abdoulaye Fall sort du silence et affirme que le dossier est « clos »

Affaire de harcèlement présumé : Abdoulaye Fall sort du silence et affirme que le dossier est « clos » - 13/07/2026

FSF : Abdoulaye Fall explique le remplacement d'un gynécologue par un spécialiste de la médecine du sport

FSF : Abdoulaye Fall explique le remplacement d'un gynécologue par un spécialiste de la médecine du sport - 13/07/2026

Accusation à caractère sexuel contre un chef cuisinier des Lions : le président de la Fédération livre sa version

Accusation à caractère sexuel contre un chef cuisinier des Lions : le président de la Fédération livre sa version - 13/07/2026

FSF / Contrats Go Gaindé, My Coach Pro et Tismo : Bamba Ba membre Comex réclame une révision immédiate de trois accords jugés opaques

FSF / Contrats Go Gaindé, My Coach Pro et Tismo : Bamba Ba membre Comex réclame une révision immédiate de trois accords jugés opaques - 13/07/2026

Crise à la FSF : Le président de la Commission marketing, Bamba Ba attaque le silence d’Abdoulaye Fall et l’omniprésence du secrétaire général

Crise à la FSF : Le président de la Commission marketing, Bamba Ba attaque le silence d’Abdoulaye Fall et l’omniprésence du secrétaire général - 13/07/2026

Équipe nationale : Lamine Diatta maintenu dans ses fonctions de manager général

Équipe nationale : Lamine Diatta maintenu dans ses fonctions de manager général - 13/07/2026

Crise au comité exécutif de la fsf :le président de la Commission marketing, Bamba Ba ouvre un front contre la direction et dénonce une gouvernance en vase clos

Crise au comité exécutif de la fsf :le président de la Commission marketing, Bamba Ba ouvre un front contre la direction et dénonce une gouvernance en vase clos - 13/07/2026

Échec des Lions au Mondial : les raisons avancées par la FSF pour limoger Pape Thiaw et son staff

Échec des Lions au Mondial : les raisons avancées par la FSF pour limoger Pape Thiaw et son staff - 13/07/2026

Limogeage de Pape Thiaw : Moussa Mbaye membre du COMEX accuse la FSF d’en faire le bouc émissaire de la débâcle

Limogeage de Pape Thiaw : Moussa Mbaye membre du COMEX accuse la FSF d’en faire le bouc émissaire de la débâcle - 13/07/2026

Arène nationale : Niang Ballo met Mbaye Gouy Gui KO

Arène nationale : Niang Ballo met Mbaye Gouy Gui KO - 13/07/2026

La Fédération sénégalaise de football se sépare de Pape Bouna Thiaw et de son staff

La Fédération sénégalaise de football se sépare de Pape Bouna Thiaw et de son staff - 12/07/2026

Mondial 2026 - Après l'élimination des Lions, Kalidou Koulibaly sort du silence : « J'assume pleinement cette élimination »

Mondial 2026 - Après l'élimination des Lions, Kalidou Koulibaly sort du silence : « J'assume pleinement cette élimination » - 11/07/2026

Après l’échec au Mondial 2026 : la Fédération sénégalaise de football convoquée à un « conseil de crise »

Après l’échec au Mondial 2026 : la Fédération sénégalaise de football convoquée à un « conseil de crise » - 11/07/2026

Décès de Bonnie Tyler, inimitable voix rocailleuse des années 1980

Décès de Bonnie Tyler, inimitable voix rocailleuse des années 1980 - 10/07/2026

Grande Nuit du Conte 2026 : KËR LEYTI célèbre l’oralité et le dialogue entre les peuples

Grande Nuit du Conte 2026 : KËR LEYTI célèbre l’oralité et le dialogue entre les peuples - 09/07/2026

Mondial-2026: les Bleus trop forts pour le Maroc et au rendez-vous des demis

Mondial-2026: les Bleus trop forts pour le Maroc et au rendez-vous des demis - 09/07/2026

Mbaye Gouy Gui affiche une confiance totale avant son duel contre Niang Ballo : « Souma khekoul diapal ni mane djiguene la w.. »

Mbaye Gouy Gui affiche une confiance totale avant son duel contre Niang Ballo : « Souma khekoul diapal ni mane djiguene la w.. » - 09/07/2026

RSS Syndication