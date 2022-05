Le parrainage fait des victimes : la troisième voie peine, Daby Pouye désiste et dénonce le manque de démocratie des grandes coalitions.

Le parrainage commence à faire des victimes. Au moment où Benno, Yewwi, Wallu et autres se lancent dans des démonstrations de force à travers la collecte des parrains, d’autres peinent à récolter lminilul requis. La coalition la 3ème voie, Samm Jiiko Yi de Amsatou Sow Sidibé est dans la situation Elle si elle poursuit la collecte. Sauf que Daby Pour Daby Pouye de Sopp Sénégal a finalement désisté de la course aux législatives. Il fustige ce filtre même s’il partage l’esprit de la loi.



« Nous n’avons pas pu avoir le nombre de parrains exigé. Le parrainage est antidémocratique. Je reconnais que l’esprit du parrainage était bon parce que la fourchette de 34.000 et 54.000 parrains permet au candidat d’avoir une assise nationale. C’était une excellente idée. Dans le fond, l’esprit était bon », fait-il savoir.



Cependant, même s’il reconnaît l’importance du système de filtrage, il exprime néanmoins son désaccord quant à la stratégie de collecte des grandes coalitions. « Dans le respect de la démocratie, quand on est gardien de la démocratie, il était important aux grandes coalitions de se limiter au nombre demandé et d’arrêter la collecte. Cela permettra le respect de la démocratie et de la pluralité. Montrer sa démocratisation ne se limite pas dans la théorie mais plutôt dans la pratique car seule la pratique est critère de la vérité. »



En tout état de cause, il se dit outré et déçu de cette posture adoptée par les grandes coalitions.



« C’est cet esprit qu’ils ont complètement raté. Cet effet d’annonce, les grandes coalitions devraient le faire pour montrer leur respect de la démocratie. Cela montrera que dans les faits, nous avons des leaders démocrates », conclut-il.