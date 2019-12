Le ministre Samba Sy adoube le front syndical : « Nous allons continuer à dialoguer et nous allons nous retrouver pour le meilleur pays »

"Nous allons continuer à discuter, nous allons débattre parce que nous avons cette chose en commun qui est notre pays.

Et quelle que soit la position qui est là, nous voulons le meilleur pour notre pays et c'est possible", telle est la réaction du ministre du travail face aux multiples revendications du front social. Le ministre Samba Sy reste convaincu

que "c'est en discutant que nous pouvons trouver un accord".

C'est pourquoi, le ministre du dialogue avec les institutions dit être confiant qu'ils vont se retrouver autour de l'essentiel...