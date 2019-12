Le ministre Abdou Karim Fofana au CESE : « L’insalubrité et l’encombrement, un problème social impactant négativement sur le tourisme et les activités économiques »

Ce mardi 3 décembre, Abdou Karim Fofana est reçu au niveau du Conseil économique, social et environnement (CESE). Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique fait face aux conseillers pour les besoins d’une audition de ses activités à la tête de ce département. Dans son allocution, le ministre a présenté les opérations menées pour la lutte contre l’insalubrité et l’encombrement.

Sous ce registre, il a indiqué que ces deux points notions « constituent aujourd’hui un problème social qui impacte négativement sur le tourisme et les activités économiques. »

À ce titre, il a mis l’accent sur la nécessité d’ériger des mesures exorbitantes pour mettre un frein aux comportements inappropriés dans l’espace public. Il a aussi rappelé que la vie en société doit amener chaque citoyen à avoir des valeurs communes.