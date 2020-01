Le maître coranique de Rawdou et son talibé présumé meurtrier placés sous mandat de dépôt.

À la suite de deux retours de parquet, le maitre coranique de Rawdou, serigne Djily Ndiaye et son talibé Maguette Diop, présumé meurtrier de son condisciple Fallou Diop, ont été placés ce jeudi, sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du deuxième cabinet du tribunal de grande instance de Louga.

Ils vont donc passer leur première nuit à la maison d’arrêt et de correction de Louga.

L’enquête ouverte par le juge d'instruction se poursuivra et pourrait aller jusqu'à 6 mois...



Mbargou Diop, correspondant à Louga.