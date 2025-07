Le comédien Moussa Seck sous les feux de la justice : Audience reportée, 8,84 millions à consigner pour espérer rejouer sa liberté

Ce mercredi, c’est vêtu d’une djellaba blanche et affichant une attitude calme et mesurée que Moussa Seck a comparu devant le Tribunal correctionnel du Pôle judiciaire financier (Pjf). Toutefois, le procès n’a pas pu se tenir. À la demande de ses avocats, Me Abdou Kane et Me Ndofane Diouf, l’audience a été reportée afin de permettre à leur client de consigner une caution de 8,84 millions de francs CFA auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Une somme que le comédien, toujours selon ses conseils, aurait réussi à réunir intégralement.



La présidente du tribunal, après avoir pris l’avis du procureur de la République — qui n’a émis aucune objection — et de l’Agent judiciaire de l’État — qui s’en est remis à la sagesse de la juridiction — a donc accordé le renvoi. Le versement devra être dûment justifié lors de la prochaine audience, prévue le 7 août 2025.



Pour rappel, Moussa Seck est placé sous mandat de dépôt depuis le 19 mars 2025, à la suite d’une enquête menée par l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac). Cette affaire est liée à la convention État-employeurs, un mécanisme d’aide mis en place durant la crise du Covid-19 pour soutenir les entreprises en difficulté. L’enquête a révélé un vaste réseau de fraude, dans lequel plusieurs individus auraient indûment perçu des subventions publiques. Moussa Seck serait l’un des bénéficiaires présumés de cette opération frauduleuse, en usant de faux documents privés.



Ironie du sort, l’artiste avait été arrêté en pleine période de tournage de la série « Xalisso » – un projet qui, selon certaines sources, devait justement porter sur des thèmes liés à l’argent et aux travers sociaux.



Un autre prévenu dans ce dossier, Cheikh Ibrahima Kébé, poursuivi pour escroquerie et placé sous contrôle judiciaire depuis le 8 janvier 2025, a brillé par son absence lors de cette audience.