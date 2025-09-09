Le chef de l'ONU condamne la "violation flagrante" de la souveraineté du Qatar par Israël

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a condamné mardi la "violation flagrante" de la souveraineté territoriale du Qatar après les frappes israéliennes.
"Nous venons d'apprendre les attaques israéliennes au Qatar, un pays qui joue un rôle positif pour parvenir à un cessez-le-feu (à Gaza) et à la libération des otages. Je condamne cette violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Qatar", a-t-il déclaré à la presse.
"Toutes les parties doivent travailler pour permettre un cessez-le-feu permanent, pas pour le détruire", a-t-il ajouté.
