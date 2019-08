Le Sénégalais Pape Ndiaye Souaré évoque ses débuts avec son nouveau club (Entretien)

Après le match nul à Grenoble, la victoire contre Lens a fait du bien, d’autant que c’est le premier succès à la maison depuis le début de la saison…



C’est certain. A Grenoble déjà, nous voulions les trois points. Même si revenir d’un match à l’extérieur avec un point est une bonne chose, je pense que la victoire était à notre portée. Contre une grosse cylindrée du championnat de Domino’s Ligue 2 comme Lens, il fallait bonifier ce point avec une victoire. Désormais, on devra s’appuyer sur cette rencontre pour obtenir d’autres bons résultats. Notre objectif est de continuer à travailler pour gagner encore des matches ensemble. On est sur la bonne voie.

Avez-vous eu la sensation que ce match contre Lens était attendu, notamment par les supporters ?

Oui. On l’attendait aussi beaucoup. On avait à cœur de rapidement remonter au classement car on a les qualités et l’effectif pour. Nous avions bien préparé ce match et notre détermination a permis d’offrir cette victoire à nos supporters. C’était important de le faire aussi pour eux.

En tant que défenseur, il est forcément satisfaisant de n’encaisser aucun but lors d’une rencontre. L’ESTAC n’avait pas réalisé de clean-sheet depuis la première journée à Niort. Ça aussi, c’est important ?

Bien-sûr. A Troyes, il y a de bons défenseurs. Le fait que l’équipe n’encaisse pas de but ne m’a pas surpris, car je sais que j’évolue aux côtés de joueurs de qualité. Mais le championnat est encore long. Il reste beaucoup de matches à disputer et il faudra afficher la même détermination que celle affichée contre Lens pour alimenter notre compteur points.

Justement, le prochain match approche. Quelles seront vos intentions lors de votre déplacement à Châteauroux ce vendredi ?

Il ne faut pas surtout s’enflammer suite à cette victoire contre Lens. Tous les matches sont difficiles et on le sait, surtout à l’extérieur. Nous allons travailler davantage. Tout le monde a la tête sur les épaules et la même envie d’avancer.

Vous êtes arrivé récemment à Troyes. Comment vous sentez-vous au sein de cette équipe ?

J’ai été très bien accueilli par tout le monde. Je me sens aimé ici, et c’est ce dont j’avais besoin pour être bien et réaliser une bonne saison avec cette équipe.

A 29 ans, vous êtes un joueur d’expérience. Même si le championnat ne fait que commencer, croyez-vous que l’ESTAC peut réaliser une bonne saison ?

J’en suis convaincu. On l’a d’ailleurs prouvé contre Lens, contre qui on a su mettre les bons ingrédients. Je suis confiant et j’ai aussi confiance en mes coéquipiers pour emmener l’équipe le plus haut possible.



