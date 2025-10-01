Le RENAFETS mise sur l’économie sociale et solidaire pour l’autonomisation des femmes

Le Réseau National des Femmes Travailleuses du Sénégal (RENAFETS) entend renforcer l’autonomisation économique des femmes à travers l’économie sociale et solidaire (ESS). Selon sa présidente, Mme Fatou Binetou Yaffa, ce modèle « centré sur l’être humain et soucieux de la planète » constitue une voie d’indépendance financière, particulièrement pour celles issues de l’économie informelle.
Depuis sa création, le RENAFETS œuvre pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des femmes. Aujourd’hui, il veut intégrer l’ESS dans son agenda, convaincu que ce mécanisme s’inscrit déjà dans les pratiques traditionnelles des Sénégalaises, comme les tontines et les systèmes de solidarité communautaire.
Le réseau prévoit un vaste programme de formation afin d’outiller les femmes sur les concepts, les outils et les opportunités qu’offre l’ESS. « Nous voulons les accompagner dans la structuration ou le renforcement de leurs initiatives », explique Mme Yaffa.
Le gouvernement sénégalais a lui-même reconnu l’importance de ce modèle en créant un ministère dédié à la microfinance et à l’économie sociale et solidaire. Le RENAFETS, pour sa part, pourra compter sur l’appui de la Fondation Friedrich Ebert, avec laquelle il poursuit son partenariat.
Mme Yaffa a saisi l’occasion pour remercier la nouvelle représentante résidente de la fondation, réaffirmant l’engagement du réseau à relever d’autres défis pour le bien-être des femmes sénégalaises.
