Le Qatar et Oman informés par l'Iran qu'il ne négocierait pas "tant qu'il est attaqué"

Les médiateurs du Qatar et d'Oman ont été informés par l'Iran qu'il "ne négocierait pas tant qu'il est attaqué", a déclaré dimanche à l'AFP un responsable en référence à un éventuel cessez-le-feu et aux négociations sur le nucléaire, alors que la République islamique et Israël s'affrontent militairement depuis vendredi.



"Les Iraniens ont indiqué aux médiateurs qataris et omanais qu'ils n'entameraient de véritables négociations qu'une fois leur riposte aux frappes préventives israéliennes achevée, tout en précisant clairement qu'ils ne négocieraient pas sous les attaques", a précisé cette source sous couvert d'anonymat.



Elle a par ailleurs démenti les informations selon lesquelles l'Iran aurait sollicité Oman et le Qatar pour demander aux Etats-Unis de négocier un cessez-le-feu avec Israël, voire de relancer les pourparlers nucléaires avec Washington.