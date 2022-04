Le FMI et Banque mondiale alertent sur les dangers de l'inflation en Afrique

Alors que s'ouvrent cette semaine les assemblées générales de printemps du FMI - le Fonds monétaire international - et de la Banque mondiale, les deux institutions alertent sur la dégradation de la situation économique mondiale. Après la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine vient ajouter une incertitude supplémentaire. L'inflation est devenue un phénomène planétaire et inquiétant pour la stabilité sociale. Pour l'Afrique, le tableau est sombre. Même si dans leur globalité les économies vont continuer à croitre, l'insécurité alimentaire et la faim risquent de progresser.

En Afrique comme dans le reste du monde, la maladie s’appelle « inflation ». Les prix des denrées flambent et comme l’expliquait la semaine dernière David Malpass le président de la Banque mondiale, les conséquences sont tragiques. « On s’attend à ce que chaque fois que les prix de l’alimentation augmentent d’un point de pourcentage, dix millions de personnes tombent dans l’extrême pauvreté », alerte David Malpass.

L’inflation a commencé avec la pandémie de Covid-19, et s’est accélérée avec la guerre en Ukraine. Russie et Ukraine sont deux acteurs majeurs des marchés des céréales et des engrais et le conflit désorganise les circuits d’approvisionnement, constate Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI. « Les prix du blé et du maïs flambent, et les dirigeants en Afrique et au Moyen-Orient me disent que l’approvisionnement est faible. L’insécurité alimentaire est une grave préoccupation. Nous devons agir maintenant, à travers une initiative multilatérale pour renforcer la sécurité alimentaire », déclare-t-elle.

Risques de déstabilisation sociale

Le FMI et la Banque mondiale alertent les dirigeants sur les risques de déstabilisation sociale que fait peser l’inflation. Albert Zeufack est économiste en chef de la Banque mondiale pour l’Afrique. Cela pourra entraîner, comme on le voit déjà dans certains pays comme au Soudan, comme au Zimbabwe, une instabilité sociale dans les villes, où les ménages vont expérimente rune baisse assez significative de leur pouvoir d’achat. Nous avons déjà enregistré dans certains pays africains des mouvements sociaux qui protestent contre cette inflation. Il est possible que cela puisse se propager dans des pays où la situation politique est déjà instable et où la confiance entre les gouvernants et les gouvernés est assez faible.

Un nouvel outil pour les pays vulnérables

Les pays africains ont déjà pris des mesures pour atténuer la cherté du coût de la vie et éviter les émeutes de la faim. Mais, ces deux dernières années, les budgets nationaux ont déjà été mis à contribution pour combattre la pandémie de Covid-19. Et aujourd’hui, les marges de manœuvre sont faibles. La Banque mondiale en est consciente.

« Nous avons travaillé avec l’Angola par exemple qui a aujourd’hui l’un des programmes de protection sociale les plus expansifs en Afrique », explique Albert Zeufack. « Je crois que toute la communauté internationale devrait assister l’Afrique en ces moments difficiles, surtout que ces crises sont exogènes à l’Afrique. Que ce soit le Covid-19, la crise ukrainienne ou la crise climatique. L’Afrique n’est pas la cause, mais subit les conséquences les plus néfastes. »

Le FMI vient d’ailleurs d’annoncer la création d’un nouvel outil pour les pays vulnérables. Doté de 45 milliards de dollars, il devrait permettre de renforcer la résilience face aux changements climatiques et aux pandémies.

RFI