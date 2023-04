Laylatul Khadr : les secrets de la nuit du destin prêchés aux Almadies.

Selon la tradition, la nuit du destin est la nuit de la révélation. Le moment où le Coran a été révélé au Prophète Mohamed (Swt). C’est une nuit remplie de secrets et de bienfaits. Aux Almadies, le sens et les meilleurs pratiques tirés de la sunna islamique ont été discutés, dans la soirée, du 17 au 18 avril, par Cheikh Mouhamed Niass Et Cheikh Ibrahima Bitèye de la famille de Cheikh Ibrahima Niass...