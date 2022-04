Latmingué / Législatives : Le Docteur Macoumba Diouf matérialise les instructions du Président Macky Sall en appelant à l'union des cœurs...

Comme pour donner suite aux instructions du Président Macky Sall, Président de la Coalition Benno Bokk Yaakaar et de la Grande Majorité Présidentielle aux responsables politiques desdites coalitions lors de sa visite récente à Kaolack, le Dr Macoumba Diouf a saisi l’occasion de la cérémonie de remise de dons ou “Soukarou Koor” aux Imams, maîtres coraniques et personnes vivant avec un handicap, pour appeler à l’union des cœurs pour une unité d’action afin d’assurer au Président Macky Sall une victoire éclatante au soir du 31 juillet 2022.

Il a indiqué que pour y arriver, les responsables devront et ont consenti à faire preuve davantage de générosité, de solidarité et d’humilité. Il a personnellement évoqué son engagement à cela.

Notamment, il a souligné que c’est l’avenir du Sénégal, à travers sa stabilité et celles des institutions et des programmes de gouvernance définis par le Chef de l’État, qui se jouent car l’hypothétique cohabitation dont rêve cette opposition haineuse serait synonyme d’instabilité. Il rajoutera que l’opposition a un seul objectif qui est de rendre le Sénégal ingouvernable et qu’en conséquence la jeunesse responsable est interpellée.

En particulier, il a informé que la commune de Latmingué totalise 6.640 parrains (contre 5.365 parrains en 2019 et 1ère du département rural de Kaolack) pour les opérations de collecte qui se poursuivront jusqu’au 5 mai 2022. Il précisera également que cet élan unitaire règne déjà dans la commune de Latmingué avec des ralliements à l’APR d’auteurs de listes adverses aux locales de janvier 2022.