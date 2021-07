Latmingué : Le maire procède à la pose de la première pierre du stade municipal et à la remise d'équipements sportifs aux 52 Asc.

Le sport était à l'honneur ce samedi dans la commune de Latmingué. En effet, le docteur Macoumba Diouf, maire de cette commune, accompagné de l'administration territoriale, des dirigeants du sport au niveau national et local, a procédé à la pose de la première pierre du stade municipal de sa localité.



Une infrastructure offerte par l'État du Sénégal. L'édile local qui a salué la politique sportive du président Macky Sall et de son gouvernement, compte lui aussi y participer en faisant de ce stade, un complexe sportif pouvant accueillir toutes les disciplines.



Dans la même foulée, le maire a offert des équipements sportifs aux 52 Asc de sa commune, remis des chèques pour la ré-affiliation et l'assurance des Asc, nonobstant la formation à la digitalisation...



Dans le cadre de ses projets, le docteur Macoumba Diouf promet d'accompagner la détection des meilleurs sportifs de cette zone, de parrainer toutes les finales des 3 zones, entre autres projets...