Latmingué : Le budget de 2021 voté à l'unanimité soit un montant global de plus de 322 millions contre 120 millions en 2013.

Le Conseil municipal de Latmingué avec à sa tête, le maire Macoumba Diouf, a procédé hier au vote de son budget. Approuvé par la quasi-totalité des conseillers municipaux, le budget pour l'exercice 2021 est passé de plus de 322 millions contre 120 millions de Fcfa en 2013 avant l'érection de Latmingué en commune. Ce qui a amené d'ailleurs le Dr Macoumba Diouf à saluer la pertinence de l'acte 3 ayant consacré la communalisation.



Pour cette nouvelle année, l'édile de Latmingué compte apporter beaucoup d'innovations dans les domaines de compétence des localités territoriales mais aussi dans d'autres domaines qui favorisent le bien-être des habitants de sa commune. Et les secteurs qui sont érigés en priorité sont entre autres, la santé, l'éducation, le social, la culture, l'eau, le foncier à travers les logements sociaux etc...