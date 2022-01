Lancement du Forum mondial de l'eau : Le Sénégal opte pour la sécurité de l'eau pour la paix et le développement.

Le lancement officiel du Forum mondial de l'eau s’est tenu, ce vendredi 28 janvier 2022, au King Fahd Place. Une rencontre au cours de laquelle le ministre de l'agriculture et de l'équipement rural, Moussa Baldé, a soutenu que de nouvelles initiatives seront prises dans le domaine de la gouvernance de l'eau pour atteindre les objectifs fixés.



Organisé pour la première fois en Afrique subsaharienne, le Forum mondial de l'eau à travers son 9ème édition, sera l'occasion d'exposer les problématiques et les défis liés à l'eau en Afrique et dans le monde.



Selon le ministre Moussa Baldé, ce Forum de Dakar permettra d'examiner la problématique de la sécurité de l'eau pour la paix et le développement durable.



Pour rappel, la cette rencontre a été aussi marquée par la présence du secrétaire exécutif du 9ème Forum mondial de l'eau, "Dakar 2022", Abdoulaye Sène et du ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, mais aussi du partenaire stratégique FAO, qui ont tous magnifié cette initiative.