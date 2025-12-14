Assemblée générale de la PAFO à Dakar : 15 ans d’unité et de progrès pour les producteurs africains

Réunis à Dakar à l’occasion de l’Assemblée générale de la PAFO, les représentants des organisations de producteurs agricoles africains ont célébré 15 années d’une aventure collective unique sur le continent.



Dans son allocution, Kolyang Palebele, président de la PROPAC, a rappelé l’importance de l’engagement du Sénégal et des nombreuses ressources humaines qui ont permis à la PAFO de voir le jour et de se consolider. Cette Assemblée générale a constitué un moment clé pour évaluer le parcours accompli, mesurer les progrès réalisés et identifier les nouveaux défis liés au financement, au changement climatique et aux politiques agricoles africaines.







Tournée vers l’avenir, l’Assemblée générale de la PAFO à Dakar a également permis de définir les priorités de la mandature à venir. La promotion des femmes et des jeunes, véritables piliers de l’économie rurale africaine, a été placée au centre des discussions, tout comme le renforcement de la gouvernance de la PAFO. Saluant l’engagement des partenaires, des médias et des autorités sénégalaises, notamment du ministre de l’Agriculture Mabouba Diagne, les producteurs africains ont réaffirmé leur volonté de travailler ensemble pour une agriculture plus inclusive, durable et porteuse de développement pour tout le continent.

