Assemblée nationale - Budget du MFB: Abdou Mbow interpelle le ministre Cheikh Diba sur la dette « cachée »

Le député Abdou Mbow a interpellé le ministre des Finances sur la dette cachée, demandant le montant exact prévu pour le remboursement d'une partie de cette dette en 2026. « Mr le ministre des finances il faut éclairer les Sénégalais sur la dette cachée et revenir aux documents qui fondent cette notion ( rapport IGF, bulletins statistiques et du rapport Mazar) », a indiqué le parlementaire.







Le député demande à être édifié sur le montant exact prévu pour le remboursement d’une partie de cette dette en 2026 car, dit-il, « la transparence est une exigence. » Ainsi, sur cette question préalable conformément au règlement intérieur de l’assemblée nationale, le député propose qu’on ne puisse pas délibérer. Ce que la majorité a rejeté.







Le ministre Cheikh Diba prend la parole et répond à Abdou Mbow: « il y’a beaucoup de confusion sur ce que vous dites. Nous sommes dans un exercice sérieux et républicain. Nous avons fait la situation détaillée sur la dette que nous avons trouvé. Il nous faut faire face à nos engagements, tout le reste n’est que dilatoire… »

