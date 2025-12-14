Marie Rose Khady Fatou Faye recadre Abdou Mbow : « Le Sénégal a choisi la rupture, pas vos calculs de pouvoir! »

Sans verser dans l’invective, la secrétaire d’État a opposé à cette posture ce qu’elle présente comme la mission fondamentale de l’exécutif, travailler au développement du Sénégal et mettre en œuvre la “rupture” choisie démocratiquement par les citoyens. Face aux critiques, elle a réaffirmé que le gouvernement tire sa légitimité du suffrage populaire et qu’il poursuivra son action dans le respect des institutions républicaines, appelant à un débat politique responsable, centré sur les enjeux nationaux plutôt que sur des querelles de pouvoir.

