Installation du SED : L’APR se renforce à Kaolack pour la reconquête du pouvoir


Cheikh Abdou Lahat Mbacké a présidé ce dimanche, au nom du Président Macky Sall, la cérémonie d’installation du Secrétariat Exécutif Départemental de l’Alliance Pour la République (APR) de Kaolack.
« Compte tenu de l'importance et de l'envergure du département de Kaolack, qui est un département extrêmement important sur le plan religieux, important sur le plan économique, important sur le plan politique mais qui est aussi un carrefour entre le Sénégal et certains pays limitrophes, on a réuni aujourd'hui l'ensemble des communes pour mettre en place cette structure sur instruction du Président Macky Sall ». 
 
Portant le message du Président Sall, Cheikh Abdou Lahat Mbacké a aussi invité les responsables, militants et sympathisants à renforcer leur unité, à maintenir leur engagement et à œuvrer pour la reconquête du pouvoir. « Il (Macky Sall) a tenu à rappeler les valeurs qui ont fondé le parti qui sont des valeurs de solidarité, de partage, d'entraide, de dépassement, et de défense des valeurs de la République. Et une fois rentrée dans les différentes communes, chacune d'elle mettra également en place son secrétaire exécutif communal et c'est tout cela maintenant qui permettra de structurer donc le parti, de faire bloc, de faire face et de bien figurer dans les échéances futures en ayant une ouverture sur le reste de l'opposition pour fortifier cette alliance qui nous unit aujourd'hui. Cela fait deux ans que nous avons perdu le pouvoir, donc le temps de la remobilisation a sonné autour du Président Macky Sall et nous sommes là pour le démontrer et s'il plaît à Dieu nous allons vers les échéances futures et nous pensons pouvoir les gagner de manière éclatante ».
 
 
Prenant la parole, Pape Songdé Diop, a rappelé qu'avec la situation actuelle du pays, l'Apr pourra revenir au pouvoir. « Tout le monde voit ce qui se passe. Au rythme où on va aujourd’hui, au regard de la situation économique du pays, je crois que l’APR redeviendra ce qu’elle a toujours été et pour aller à la conquête du pouvoir », a ajouté le maire de Gandiaye.
 
La rencontre a également enregistré la présence des maires Astou Ndiaye de Ndiaffate, ElHadji Malick Ndiagane de Keur Socé. Ces derniers, dans leurs messages, ont appelé à la remobilisation et à l'unité pour reconquérir le Sénégal. Des responsables de la Cojer des différentes communes du département de Kaolack ont eux aussi honoré de leur présence à cette rencontre tenue au conseil départemental.
Autres articles
Dimanche 14 Décembre 2025
Fallou Galass Sylla



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Marie Rose Khady Fatou Faye recadre Abdou Mbow : « Le Sénégal a choisi la rupture, pas vos calculs de pouvoir! »

Marie Rose Khady Fatou Faye recadre Abdou Mbow : « Le Sénégal a choisi la rupture, pas vos calculs de pouvoir! » - 14/12/2025

Assemblée générale de la PAFO à Dakar : 15 ans d’unité et de progrès pour les producteurs africains

Assemblée générale de la PAFO à Dakar : 15 ans d’unité et de progrès pour les producteurs africains - 14/12/2025

Assemblée nationale - Budget du MFB: Abdou Mbow interpelle le ministre Cheikh Diba sur la dette « cachée »

Assemblée nationale - Budget du MFB: Abdou Mbow interpelle le ministre Cheikh Diba sur la dette « cachée » - 13/12/2025

13e congrès ordinaire: les retraités civils et militaires expriment leurs préoccupations sur la revalorisation des pensions

13e congrès ordinaire: les retraités civils et militaires expriment leurs préoccupations sur la revalorisation des pensions - 13/12/2025

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale:Examen du Projet de Budget du Ministère des Finances et du Budget

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale:Examen du Projet de Budget du Ministère des Finances et du Budget - 13/12/2025

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale:Examen du Projet de Budget du Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale:Examen du Projet de Budget du Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération - 13/12/2025

La cinglante réponse de Thierno Alassane Sall à Cheikh Tidiane Dièye : « Vous avez tort de protéger un des vôtres alors que… »

La cinglante réponse de Thierno Alassane Sall à Cheikh Tidiane Dièye : « Vous avez tort de protéger un des vôtres alors que… » - 12/12/2025

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale:Examen du Projet de Budget du Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale:Examen du Projet de Budget du Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle - 12/12/2025

Thiès- Setal Suniou Rail: les cheminots en phase avec le démarrage imminent des travaux préparatoires du chemin de fer Dakar- Tambacounda...

Thiès- Setal Suniou Rail: les cheminots en phase avec le démarrage imminent des travaux préparatoires du chemin de fer Dakar- Tambacounda... - 12/12/2025

Thiès- Abdou Mbow lève le voile sur le retour de Macky Sall au Sénégal:

Thiès- Abdou Mbow lève le voile sur le retour de Macky Sall au Sénégal: " le retour du président Macky Sall dépendra d'un contexte...". - 12/12/2025

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale:Examen du Projet de Budget du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale:Examen du Projet de Budget du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement - 12/12/2025

Assemblée nationale / Aïssata Tall Sall défend une justice souveraine et démasque les “faux procureurs”

Assemblée nationale / Aïssata Tall Sall défend une justice souveraine et démasque les “faux procureurs” - 12/12/2025

Assemblée nationale : Anta Babacar Ngom dénonce une justice abandonnée et des prisons au bord de l’explosion

Assemblée nationale : Anta Babacar Ngom dénonce une justice abandonnée et des prisons au bord de l’explosion - 12/12/2025

Assemblée nationale / Ramatoulaye Bodian brise le silence : “Stop à l’arme ethnique en politique… ”

Assemblée nationale / Ramatoulaye Bodian brise le silence : “Stop à l’arme ethnique en politique… ” - 12/12/2025

Budget Justice 2026 / Barane Fofana explose : “La justice n’a pas changé, l’impunité non plus!”

Budget Justice 2026 / Barane Fofana explose : “La justice n’a pas changé, l’impunité non plus!” - 12/12/2025

Thiès: L'ex députée Maïmouna Sène rend hommage au président Macky Sall et tire sévèrement sur le régime en place

Thiès: L'ex députée Maïmouna Sène rend hommage au président Macky Sall et tire sévèrement sur le régime en place - 11/12/2025

Extradition : La Ministre Yassine Fall annonce la suspension des remises vers la France

Extradition : La Ministre Yassine Fall annonce la suspension des remises vers la France - 11/12/2025

Port de bracelet électronique : la députée Maïmouna Bousso prône des réformes dans l'attribution

Port de bracelet électronique : la députée Maïmouna Bousso prône des réformes dans l'attribution - 11/12/2025

Assemblée nationale : Le fort plaidoyer de Abdou Mbow en faveur de ses camarades de parti emprisonnés

Assemblée nationale : Le fort plaidoyer de Abdou Mbow en faveur de ses camarades de parti emprisonnés - 11/12/2025

Assemblée nationale : Mamadou Lamine Thiam interpelle le ministre Yassine Fall sur l’Indépendance de la justice

Assemblée nationale : Mamadou Lamine Thiam interpelle le ministre Yassine Fall sur l’Indépendance de la justice - 11/12/2025

Manifestations 2021-2024: La députée Amy Dia exige « une justice rendue au nom du peuple »

Manifestations 2021-2024: La députée Amy Dia exige « une justice rendue au nom du peuple » - 11/12/2025

14 moutons et une chèvre volés à Mbour : le boucher de Diamaguère condamné, son frère relaxé

14 moutons et une chèvre volés à Mbour : le boucher de Diamaguère condamné, son frère relaxé - 11/12/2025

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale:Examen du Projet de Budget du Ministère de la Justice Avec Yacine Fall

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale:Examen du Projet de Budget du Ministère de la Justice Avec Yacine Fall - 11/12/2025

Tentative de putsch au Bénin: l'armée a

Tentative de putsch au Bénin: l'armée a "fait le travail" avant d'être appuyée par des forces spéciales françaises (garde républicaine à l'AFP) - 10/12/2025

Diakhanor (Palmarin) : Plus de 100 migrants interceptés en mer après l’abandon de leur pirogue

Diakhanor (Palmarin) : Plus de 100 migrants interceptés en mer après l’abandon de leur pirogue - 10/12/2025

Maroc: 22 morts dans l'effondrement de deux immeubles, dont l'un accueillait une fête

Maroc: 22 morts dans l'effondrement de deux immeubles, dont l'un accueillait une fête - 10/12/2025

Intervention des forces de l’ordre dans l’espace universitaire : Ce que Me Bamba Cissé, ministre de l’intérieur en pense…

Intervention des forces de l’ordre dans l’espace universitaire : Ce que Me Bamba Cissé, ministre de l’intérieur en pense… - 10/12/2025

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale : Examen du Projet de Budget du Ministère des Pêches et de l’Economie maritime

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale : Examen du Projet de Budget du Ministère des Pêches et de l’Economie maritime - 10/12/2025

Violences à l’UCAD : « J’ai vu des étudiants blessés par balle… la situation était insoutenable! » (TAS)

Violences à l’UCAD : « J’ai vu des étudiants blessés par balle… la situation était insoutenable! » (TAS) - 10/12/2025

Détention de pièces d’identité et de passeports sénégalais par des étrangers : Les préoccupations de Tahirou Sarr

Détention de pièces d’identité et de passeports sénégalais par des étrangers : Les préoccupations de Tahirou Sarr - 10/12/2025

RSS Syndication