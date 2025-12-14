Installation du SED : L’APR se renforce à Kaolack pour la reconquête du pouvoir

Cheikh Abdou Lahat Mbacké a présidé ce dimanche, au nom du Président Macky Sall, la cérémonie d’installation du Secrétariat Exécutif Départemental de l’Alliance Pour la République (APR) de Kaolack.

« Compte tenu de l'importance et de l'envergure du département de Kaolack, qui est un département extrêmement important sur le plan religieux, important sur le plan économique, important sur le plan politique mais qui est aussi un carrefour entre le Sénégal et certains pays limitrophes, on a réuni aujourd'hui l'ensemble des communes pour mettre en place cette structure sur instruction du Président Macky Sall ».

Portant le message du Président Sall, Cheikh Abdou Lahat Mbacké a aussi invité les responsables, militants et sympathisants à renforcer leur unité, à maintenir leur engagement et à œuvrer pour la reconquête du pouvoir. « Il (Macky Sall) a tenu à rappeler les valeurs qui ont fondé le parti qui sont des valeurs de solidarité, de partage, d'entraide, de dépassement, et de défense des valeurs de la République. Et une fois rentrée dans les différentes communes, chacune d'elle mettra également en place son secrétaire exécutif communal et c'est tout cela maintenant qui permettra de structurer donc le parti, de faire bloc, de faire face et de bien figurer dans les échéances futures en ayant une ouverture sur le reste de l'opposition pour fortifier cette alliance qui nous unit aujourd'hui. Cela fait deux ans que nous avons perdu le pouvoir, donc le temps de la remobilisation a sonné autour du Président Macky Sall et nous sommes là pour le démontrer et s'il plaît à Dieu nous allons vers les échéances futures et nous pensons pouvoir les gagner de manière éclatante ».