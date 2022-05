Lancement des opérations exceptionnelles : le président Macky Sall transfère 43 milliards FCFA à 542.956 ménages vulnérables…

« Vous avez reçu un montant de 80.000 FCFA du gouvernent du Sénégal…. » C’est le message téléphonique qu’ont reçu ce mardi 10 mai, les bénéficiaires du cash transfert mis en place par l’État du Sénégal. Il s’agit plus exactement des 542.956 familles vulnérables recensées par le registre national unique (RNU) afin de toucher cette aide financière. Présent lors de la cérémonie officielle de lancement desdites opérations exceptionnelles de transfert monétaire, le président Macky Sall a précisé qu’il s’agissait d’une enveloppe d’un peu plus de 43 milliards de FCFA qui sera allouée à ces populations répertoriées dans les 46 départements du pays.



Un montage financier rendu possible, entre autres, grâce notamment à la banque mondiale dont le directeur des opérations, Nathan Belete, s‘est félicité des efforts notables consentis par le Sénégal en matière de politique sociale. « Si le Sénégal dispose aujourd’hui des outils pour mettre en œuvre une telle opération, c’est le fruit des efforts soutenus de construction d’un système de protection sociale adaptative solide. Ce processus a été initié dès 2012 sous votre leadership, et la Banque mondiale et d’autres partenaires sont fiers d’y avoir contribué. »