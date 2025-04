Lancement des Opérations Pré-hivernage 2025 : "Il faut anticiper, il faut se préparer à toutes les éventualités" (Cheikh Tidiane Dièye)

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a donné le coup d’envoi officiel des opérations pré-hivernage 2025 baptisées « Wadial Nawet Bi », ce mardi 29 avril 2025, à Dakar. Ainsi, les sites suivants ont été nettoyés par les agents de l'Office National de l'assainissement : Cambérène, Médina et Grand-Yoff, et enfin Sicap-Mbao.



Présidant la cérémonie de lancement, le ministre a salué la mobilisation des équipes de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), soulignant leur engagement en amont d’un hivernage qui s’annonce particulièrement intense. « Les prévisions pour cet hivernage 2025 sont annoncées très pluvieuses… Donc il faut anticiper, il faut se préparer à toutes les éventualités », a alerté Cheikh Tidiane Dièye, en appelant à une vigilance renforcée et une coordination optimale des services concernés.