Lancement de l’Unps : Les jeunes entrepreneures pour une nouvelle politique fiscale

L’Union nationale des patrons d’entreprises du Sénégal composée généralement de jeunes entrepreneurs a été lancée cet après-midi à Dakar. Consciente des enjeux que vivent la plupart des entreprises au Sénégal, notamment dans le domaine fiscal, la nouvelle association entend d’abord faire focus dans la formalisation du secteur informel pour répondre au besoin de l’emploi au Sénégal. « Notre approche aidera à formaliser les mécaniciens, cordonniers, agriculteurs, pêcheurs, éleveurs, les femmes transformatrices de produits du terroir en chefs d'entreprises formelles. D’ailleurs, c’est le défi auquel j'appelle notre Etat, le secteur privé dans sa globalité ainsi que toutes les forces vives de ce pays. La nouvelle génération de jeunes entrepreneurs que nous voulons devrait être plus citoyenne avec l'impôt en contribuant massivement à la formation du budget de l'Etat » a déclaré le président Magueye Badiane insistant sur les objectifs dont le premier est de tendre vers 100% de formalisation du secteur informel durant les 5 prochaines années.







D’après l’un des membres de la nouvelle association, il faudra faire émerger ces entrepreneurs qui sont des forces de l’économie dans le cadre du libéralisme économique. La formalisation, la visibilité sur la fiscalité, et pour avoir accès aux financements des banques sont des aspects importants sur lesquels il faut s’appuyer pour aider les jeunes entrepreneurs. « Il s’agit de prendre 10% des jeunes entrepreneurs, les éduquer, les formaliser et les accompagner jusqu’à ce qu’ils aient cette vie morale reconnue par l’Etat et ses institutions de financement. Aussi, il faut leur faire comprendre que c’est une obligation de payer l’impôt. Il peut être demandé à l’Etat de créer une contribution générale unifiée pour que les jeunes puissent venir se formaliser pour qu’il leur soit permis d’avoir l’éducation nécessaire pour pouvoir s’acquitter de ses devoirs d’imposition » dira Ababacar Seck, membre de l’Union.





Pour ce qui est de cette souveraineté sur laquelle s’appuie l’Etat, l’Unpes entend faire décoller l'entreprise à travers la mutualisation de toutes les ressources endogènes du pays. « C'est au prix de véritables sacrifices que le renouveau générationnel de l'entreprenariat sera opéré. Pas de fiscalité punitive pour les sociétés naissantes mais une fiscalité incitative et citoyenne. Pour cette raison nous demanderons à l'Etat non pas des remises fiscales gracieuses pour des entreprises mourantes mais plutôt un allègement fiscal avec une contribution générale unifiée (CGU), plaide la nouvelle entité de jeunes entrepreneurs.