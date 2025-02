La recette de la tournée de Sidiki Diabaté dérobée durant un concert en France

Une partie de la recette de la tournée de la star malienne Sidiki Diabaté, d'un montant d'environ 200.000 euros, a été dérobée samedi soir pendant qu'il était en concert près de Paris, a appris dimanche l'AFP de source policière et du parquet.



Au moment où le célèbre joueur de kora se produisait devant des milliers de spectateurs à Nanterre, des malfaiteurs armés se sont introduits dans la soirée au domicile de sa sœur et productrice à Tremblay-en-France dans le département de Seine-Saint-Denis, en région parisienne, où une baby-sitter gardait des enfants.



"Ils ont demandé à la nourrice qui était là de se mettre à genoux et de se retourner. Ils sont partis avec le coffre-fort", a déclaré la source policière. Aucune violence physique n'a été exercée.



La sœur du musicien, qui dirige sa société de production, avait déposé dans l'après-midi dans ce coffre 190.000 euros de recettes de la tournée de son nouvel album "Kora Lover", selon la source policière, des précisions que le parquet de Bobigny en Seine-Saint-Denis n'était pas en mesure de confirmer dans l'immédiat.



La nourrice ne parlant pas français, la police n'a été appelée que dans la nuit, au retour de la propriétaire des lieux, a indiqué le parquet.



Agé de 32 ans, suivi par des millions de fans sur les réseaux sociaux, Sidiki Diabaté produit une musique fusionnant la kora traditionnelle malienne avec des genres musicaux plus modernes comme le hip-hop ou le R'n'B.



Fils de l'éminent joueur de kora malien Toumani Diabaté, décédé en 2024, il est aussi connu du public français pour sa collaboration avec -M- sur l'album "Lamomali" sorti en 2017.



Dans le cadre de son nouvel album, Sidiki Diabaté est en tournée en France et en Belgique depuis le mois de décembre.