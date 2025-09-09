La flottille vers Gaza affirme avoir été "frappée" par un drone au large de Tunis, la Tunisie dément


La flottille vers Gaza affirme avoir été "frappée" par un drone au large de Tunis, la Tunisie dément
La flottille vers Gaza a affirmé dans la nuit de lundi à mardi qu'un de ses bateaux avait été "frappé" par un drone au large de Tunis, ce que les autorités tunisiennes ont démenti en disant n'avoir détecté "aucun" engin.

Le bateau "a été frappé par un drone dans les eaux tunisiennes", a écrit sur Instagram la "Global Sumud Flotilla", qui a pris la mer avec des militants et de l'aide humanitaire pour le territoire palestinien assiégé.

Elle a partagé une vidéo provenant d'une caméra de surveillance du bateau, sur laquelle on entend un vrombissement. Puis on peut voir un militant lever les yeux, s'exclamer et reculer avant qu'une explosion ne se fasse entendre. Un éclair de lumière illumine ensuite la zone.

Un journaliste de l'AFP arrivé rapidement à Sidi Bou Saïd, près de Tunis, a pu voir le bateau entouré par d'autres embarcations mais le feu n'était plus visible.

Des centaines de personnes ont afflué vers le port de Sidi Bou Saïd en criant "Free, Free Palestine".

Le port de Sidi Bou Saïd se trouve non loin du palais présidentiel de Carthage.

La flottille a affirmé que les six personnes à bord étaient saines et sauves, faisant état de dégâts matériels et dénonçant "des actes d'agression visant à faire dérailler (sa) mission".

Mais la Garde nationale tunisienne a affirmé à l'AFP n'avoir détecté "aucun drone".

"Selon les constatations préliminaires, un incendie s'est déclaré dans les gilets de sauvetage", a dit à l'AFP Houcem Eddine Jebabli, son porte-parole.

Les informations faisant état de la présence d'un drone "sont dénuées de tout fondement", a insisté la Garde nationale dans un communiqué sur sa page officielle sur Facebook, émettant l'hypothèse que le feu ait pu être déclenché par un mégot de cigarette.

- "Agression" -

M. Jebabli avait initialement indiqué que le bateau se trouvait à 50 milles du port de Sidi Bou Saïd.

Le militant brésilien Thiago Avila a publié dans une vidéo sur Instagram le témoignage d'un autre membre de la flottille assurant avoir vu un drone.

"C'était à 100% un drone qui a lâché une bombe", a affirmé ce militant, Miguel.

La rapporteure spéciale de l'ONU pour les Territoires palestiniens, Francesca Albanese, qui vit en Tunisie et s'est rendue dans la nuit au port de Sidi Bou Saïd, a partagé sur X une vidéo de la caméra de surveillance du bateau.

"1. Bruit de ce que l'équipage a identifié comme étant un drone. 2. L'équipage déclenche l'alerte et appelle à l'aide. 3. Explosion. A vous d'en tirer les conclusions", a-t-elle écrit.

"S'il est confirmé qu'il s'agit d’une attaque de drone, ce serait (...) une agression contre la Tunisie et la souveraineté tunisienne", avait plus tôt dit Mme Albanese devant des journalistes au port de Sidi Bou Saïd.

L'AFP a sollicité l'armée israélienne pour un commentaire, mais n'a pas obtenu de réponse dans l'immédiat.

La bande de Gaza est le théâtre d'une guerre dévastatrice, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Les Nations Unies ont déclaré en août l'état de famine à Gaza, avertissant que 500.000 personnes se trouvent en situation "catastrophique".

Les navires de la Global Sumud Flotilla ("sumud" signifie "résilience" en arabe) ont prévu d'atteindre Gaza à la mi-septembre afin d'y acheminer de l'aide humanitaire, après deux tentatives bloquées par Israël en juin et juillet.

Le départ du convoi tunisien est prévu mercredi. Il a été reporté en raison des conditions météorologiques et du retard pris par la flottille partie de Barcelone, venue rejoindre les militants de Tunisie avant que tous les bateaux ne prennent la mer ensemble vers Gaza.
Autres articles
Mardi 9 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Les Ougandais toujours meurtris par les crimes de Kony, selon le procureur de la CPI

Les Ougandais toujours meurtris par les crimes de Kony, selon le procureur de la CPI - 09/09/2025

Gamou Touba Sanokho: La cité religieuse balise la voie pour sa modernisation, interpelle les autorités et salue l'apport...

Gamou Touba Sanokho: La cité religieuse balise la voie pour sa modernisation, interpelle les autorités et salue l'apport... - 09/09/2025

Drame à Mboro : un champ de mil transformé en arène sanglante entre agriculteur et bergers

Drame à Mboro : un champ de mil transformé en arène sanglante entre agriculteur et bergers - 09/09/2025

L’Inde est-elle un « roi des tarifs douaniers » ? Pas vraiment (Par Mohan Kumar)

L’Inde est-elle un « roi des tarifs douaniers » ? Pas vraiment (Par Mohan Kumar) - 09/09/2025

Un suspect interpellé pour viol sur un mineur de 11 ans aux HLM Biscuiterie

Un suspect interpellé pour viol sur un mineur de 11 ans aux HLM Biscuiterie - 08/09/2025

Visite surprise du ministre américain de la Défense à Porto Rico

Visite surprise du ministre américain de la Défense à Porto Rico - 08/09/2025

Exploitation aurifère à Kédougou : Le Groupe Managem annonce la production du premier lingot d’or de la mine de Boto

Exploitation aurifère à Kédougou : Le Groupe Managem annonce la production du premier lingot d’or de la mine de Boto - 08/09/2025

Yassine Fall, Ministre de la Justice : « Je mesure pleinement l'importance et la lourdeur de la tâche qui m'incombe »

Yassine Fall, Ministre de la Justice : « Je mesure pleinement l'importance et la lourdeur de la tâche qui m'incombe » - 08/09/2025

Proclamation des candidatures à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire : le Conseil constitutionnel publie la liste définitive

Proclamation des candidatures à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire : le Conseil constitutionnel publie la liste définitive - 08/09/2025

Gouvernement Sonko 2 : La réaction de Ousmane Diagne après son limogeage au ministère de la Justice

Gouvernement Sonko 2 : La réaction de Ousmane Diagne après son limogeage au ministère de la Justice - 08/09/2025

Sénégal : le député Guy Marius Sagna interpelle le ministre des Forces armées sur la gestion des primes du GIGN

Sénégal : le député Guy Marius Sagna interpelle le ministre des Forces armées sur la gestion des primes du GIGN - 08/09/2025

Réaménagement du gouvernement : L’APR dénonce l’arrestation des détenus politiques et appelle à une riposte des forces vives de la nation

Réaménagement du gouvernement : L’APR dénonce l’arrestation des détenus politiques et appelle à une riposte des forces vives de la nation - 08/09/2025

Gouvernement Sonko 2 : L’APR y voit « un approfondissement de l'instauration d'une dictature au Sénégal »

Gouvernement Sonko 2 : L’APR y voit « un approfondissement de l'instauration d'une dictature au Sénégal » - 08/09/2025

Après son limogeage, Mountaga Diao remercie le président de la République Bassirou Diomaye Faye...

Après son limogeage, Mountaga Diao remercie le président de la République Bassirou Diomaye Faye... - 08/09/2025

Entreprises publiques et médias privés : L’APPEL dénonce les ruptures abusives de contrats et appelle à la mobilisation de la presse

Entreprises publiques et médias privés : L’APPEL dénonce les ruptures abusives de contrats et appelle à la mobilisation de la presse - 08/09/2025

Intégrer la Journée mondiale de la Myopathie et des Maladies Rares dans l’agenda du Ministère de la Santé : un appel urgent des familles et patients

Intégrer la Journée mondiale de la Myopathie et des Maladies Rares dans l’agenda du Ministère de la Santé : un appel urgent des familles et patients - 08/09/2025

Drame sanglant à Fass Mbao: Pour 1 500 F CFA, une dette dérisoire… un ami poignardé à mort

Drame sanglant à Fass Mbao: Pour 1 500 F CFA, une dette dérisoire… un ami poignardé à mort - 08/09/2025

Dans les coulisses d’un remaniement, une image fondatrice ( Par Adama Sow )

Dans les coulisses d’un remaniement, une image fondatrice ( Par Adama Sow ) - 08/09/2025

LE PAVILLON SPECIAL EST UN MILIEU CARCERAL INCOMPATIBLE AVEC LES PATHOLOGIES GRAVES ET MORTELLES DE FARBA NGOM ( Par Me Moussa Bocar THIAM )

LE PAVILLON SPECIAL EST UN MILIEU CARCERAL INCOMPATIBLE AVEC LES PATHOLOGIES GRAVES ET MORTELLES DE FARBA NGOM ( Par Me Moussa Bocar THIAM ) - 08/09/2025

Raid dans une usine américaine: les Sud-Coréens vont bientôt être relâchés selon Séoul

Raid dans une usine américaine: les Sud-Coréens vont bientôt être relâchés selon Séoul - 07/09/2025

‎PADAER 2/KOLDA : Le FIDA satisfait de sa mission de supervision…

‎PADAER 2/KOLDA : Le FIDA satisfait de sa mission de supervision… - 07/09/2025

Nouveau gouvernement : « ces enseignements qu’il faut retenir d’une formation laborieuse » (Thierno Alassane Sall)

Nouveau gouvernement : « ces enseignements qu’il faut retenir d’une formation laborieuse » (Thierno Alassane Sall) - 07/09/2025

Les premiers mots de Dethié Fall après sa nomination : « Cette mission sera menée avec toute l’énergie, la rigueur et l’expertise nécessaires »

Les premiers mots de Dethié Fall après sa nomination : « Cette mission sera menée avec toute l’énergie, la rigueur et l’expertise nécessaires » - 07/09/2025

Ukraine: le siège du gouvernement endommagé après une attaque aérienne russe record

Ukraine: le siège du gouvernement endommagé après une attaque aérienne russe record - 07/09/2025

Guinée: un site d'informations suspendu, une télévision interdite (régulateur)

Guinée: un site d'informations suspendu, une télévision interdite (régulateur) - 07/09/2025

Remaniement : Le message émouvant d’adieu de Jean Baptiste Tine après son départ du ministère de l’Intérieur

Remaniement : Le message émouvant d’adieu de Jean Baptiste Tine après son départ du ministère de l’Intérieur - 07/09/2025

Kaolack - Approvisionnement en eau : La cité religieuse de Médina Baye réclame un nouveau forage 'C'est une nécessité!' (Président Jamyatou Ansarud'Din).

Kaolack - Approvisionnement en eau : La cité religieuse de Médina Baye réclame un nouveau forage 'C'est une nécessité!' (Président Jamyatou Ansarud'Din). - 07/09/2025

Réaction au remaniement ministériel (Par Thierno Bocoum)

Réaction au remaniement ministériel (Par Thierno Bocoum) - 07/09/2025

‎Gouvernement Sonko 2 : Kolda zappée de la liste...

‎Gouvernement Sonko 2 : Kolda zappée de la liste... - 07/09/2025

Coup de filet anti-drogue à Grand Yoff : 3 trafiquants arrêtés et une tentative de corruption avortée

Coup de filet anti-drogue à Grand Yoff : 3 trafiquants arrêtés et une tentative de corruption avortée - 07/09/2025

RSS Syndication