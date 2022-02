La danse de Bouba Diop ressuscitée par Cheikh Bamba Dieng / Aliou Cissé : « Oui c’est émouvant, c’est très bien, cela veut dire qu’ils ont des références »

Le jubilé de Cheikh Ahmadou Bamba Dieng après son but contre le Cap Vert en 1/8 de finale n’est pas passé inaperçu par le sélectionneur du Sénégal. Aliou Cissé se souvient du jubilé de feu Papa Bouba Diop en 2002 lorsqu’il ouvrait le score contre la France. Aliou Cissé a été ému.



« J’ai été surpris parce qu'ils ne m'en n'ont pas parlé. Le football africain c’est aussi la joie de vivre. C’est être heureux, rendre heureux les téléspectateurs et nos supporters. Ça fait partie du spectacle. Cette danse, c’est celle de feu Bouba Diop. On a une pensée pieuse pour lui. Aujourd’hui ses jeunes frères reprennent cette danse. Ils couraient derrière nos buts et aujourd’hui j’ai la chance de les entraîner et pas mal de membres de 2002 qui sont dans mon staff aussi. Oui c’est émouvant, c’est très bien. Cela veut dire qu’ils ont des références », a fait savoir Aliou Cissé.