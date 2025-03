L'existence du Québec à Dakar, soulignée par la fête de la Journée Internationale de la Francophonie, expose une facette complexe de la francophonie internationale, spécialement en réponse à l'essor des défis géopolitiques. Iya Touré, représentant général du Québec à Dakar, a souligné la vulnérabilité du projet francophone, en particulier à cause du départ de certains pays fondateurs. D'après son point de vue, même si ces départs nuisent à la solidité du réseau, il est primordial de ne pas percevoir cette situation comme une conclusion, mais plutôt comme un enjeu à surmonter pour sauvegarder la langue et les cultures associées. La francophonie, qui va bien au-delà de la France, représente une communauté vivante où des pays tels que le Québec, doté de 7 millions de locuteurs francophones, s'efforcent constamment de préserver un équilibre linguistique face à la prédominance de l'anglais.

Iya Touré met également l'accent sur l'importance de la formation dans cette bataille, en soulignant que le sujet de cette année est une priorité pour le Québec. Selon lui, l'éducation est le seul levier permettant d'assurer un futur à une jeunesse qui, sans formation, ne pourra pas se construire un avenir stable. Grâce à ses nombreuses actions culturelles et économiques, le Québec se présente comme un pilier essentiel pour la sauvegarde de la langue française, tout en consolidant ses relations avec l'Afrique, où la population francophone continue de croître. Selon Touré, il est essentiel que la francophonie s'ajuste aux réalités actuelles afin de relever les défis futurs.

Toutefois, en dépit des turbulences et malentendus actuels, particulièrement à cause de tensions mondiales, le représentant du Québec à Dakar demeure persuadé que la logique l'emportera. La francophonie va au-delà d'un simple enjeu politique, elle représente principalement une lutte pour la diversité culturelle et la sauvegarde des identités. En intensifiant les interactions culturelles entre le Québec et l'Afrique, par exemple via l'hébergement d'artistes et l'appui à des initiatives éducatives, le Québec souligne son importance primordiale dans la préservation de cette alliance linguistique et culturelle. Ainsi, la francophonie ne se limite pas à être une simple coalition de nations, mais devient une mission collective pour un futur commun.