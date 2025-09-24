La Chine et le Sénégal unis par la quête de la modernisation et l’effort de solidarité et de coopération du Sud global

En septembre 2024, le Président chinois Xi Jinping et le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye ont coprésidé la cérémonie d’ouverture du Sommet de Beijing du Forum sur la Coopération sino-africaine (FOCAC). Au cours de l’année écoulée, sous la direction stratégique des Chefs d’État, la Chine et le Sénégal ont travaillé côte à côte dans la poursuite de la modernisation, permettant aux relations bilatérales d’accéder à de nouveaux paliers.





Premièrement, la confiance politique mutuelle s’est consolidée davantage. Depuis la visite d’État du Président Bassirou Diomaye Faye en Chine, les échanges de haut niveau entre les deux parties se sont multipliés, rehaussant encore davantage les relations bilatérales. En juin 2025, le Premier Ministre sénégalais Ousmane Sonko s’est rendu en Chine pour participer au Forum d’été de Davos. Il a eu notamment des entretiens amicaux et fructueux avec le Président chinois Xi Jinping et le Premier Ministre Li Qiang, et visité plusieurs villes dont Hangzhou, Tianjin et Beijing. En avril 2025, le Vice-Président de la Conférence consultative politique du peuple chinois Hu Chunhua a fait un déplacement officiel au Sénégal et y a reçu un accueil chaleureux et amical. En juin 2025, le Ministre des Affaires étrangères d’alors Yassine Fall a pris part à la Réunion ministérielle des coordinateurs sur la mise en œuvre des actions de suivi du FOCAC. En avril 2025, le Secrétaire Général du PASTEF Ayib Daffé a réalisé une visite fructueuse en Chine, initiant les échanges officiels entre le Parti communiste chinois et le PASTEF.



Deuxièmement, la coopération pratique s’est intensifiée davantage. Les échanges commerciaux sino-sénégalais ont dépassé 5,5 milliards de dollars US en 2024, et la Chine est devenue le premier partenaire commercial du Sénégal. Pour les sept premiers mois de 2025, les flux commerciaux bilatéraux ont atteint 3,8 milliards de dollars US, en hausse de 24,1 % sur un an, et les exportations sénégalaises vers la Chine ont progressé de 109,2 % en glissement annuel, battant le record historique. Durant la visite du Premier Ministre Ousmane Sonko en Chine, les deux pays ont signé l’accord-cadre de partenariat économique pour le développement partagé, offrant une garantie institutionnelle au commerce et à l’investissement bilatéraux. Grâce à la politique chinoise de « tarif zéro » pour l’Afrique, un nombre croissant d’entreprises chinoises, en particulier du secteur privé, s’installent dans le pays de la Teranga, créant ainsi plus de 11 000 emplois, dont plus de 85 % sont occupés par des Sénégalais, ce qui contribue de manière significative au développement économique et social du Sénégal.



Troisièmement, l’interconnexion a franchi de nouvelles étapes. La Chine a coopéré étroitement avec le Sénégal pour faire progresser les projets d’infrastructures, soucieuse de valoriser les retombées positives de ces projets pour le développement économique, culturel et sportif du Sénégal. La Chine restera confiante dans l’avenir du Sénégal et sera toujours à ses côtés, quelle que soit l’évolution de la situation internationale. Réalisées avec le soutien des entreprises chinoises, les autoroutes Thiès-Touba et Thiès-Mbour jouent un rôle clé dans le désenclavement des régions intérieures, tandis que le parc industriel de Diamniadio est devenu un important pôle d’investissement international, apportant un nouvel élan aux efforts de réforme du Sénégal et soutenant le développement du pays.



Quatrièmement, les liens entre nos peuples se sont intensifiés davantage. La Chine soutient fermement les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026. Elle a achevé en avance la réhabilitation de quatre stades dont le stade Léopold Sédar Senghor, fait don de 13 000 articles des Jeux à la partie sénégalaise et invité 96 athlètes sénégalais de 12 disciplines à s’entraîner en Chine, traduisant sur le terrain les principes de respect mutuel, de coopération solidaire et de développement vert. La Chine a aussi organisé des séminaires sur l’exploitation du gaz naturel, la chaîne de valeur de l’arachide et l’autonomisation des PME, dans le but d’assister le Sénégal dans sa transition vers des technologies modernes, l’industrialisation et l’amélioration des capacités pour une accélération de la modernisation.

Le Sommet de Beijing du FOCAC qui a donné des résultats fructueux revêt une portée importante. Il a permis d’aborder une question fondamentale : quelle est la signification de la modernisation pour le Sud global, et quel type de modernisation la Chine et l’Afrique doivent-elles poursuivre, et comment? La Chine a accompli en quelques décennies ce que les pays développés ont mis plusieurs siècles à réaliser, prouvant ainsi qu’« Il n’existe pas de voie unique vers la modernisation ». Au Sommet de Beijing, le Président Xi Jinping a proposé que la Chine et l’Afrique œuvrent ensemble à promouvoir « six modernisations », qui sont en phase avec les objectifs de l’« Agenda 2063 » de l’Union africaine et ceux de la « Vision Sénégal 2050 ». La coopération renforcée entre la Chine et le Sénégal, ainsi qu’avec l’Afrique dans son ensemble, offrira des enseignements précieux pour l’ensemble du Sud global et présentera d’excellents exemples de modernisation pour l’humanité.



Dans le futur, nous continuerons à renforcer notre solidarité et coopération avec le Sénégal, à nous soutenir mutuellement et fermement sur les questions touchant aux intérêts vitaux de part et d’autre, et à bâtir une communauté d’avenir partagé. La Chine est le partenaire et l’ami le plus fiable sur qui le Sénégal puisse toujours compter. Elle renforcera le partage d’expériences en matière de gouvernance avec le Sénégal, favorisera encore plus les échanges entre les partis politiques et les institutions législatives, et soutiendra fermement le Sénégal dans sa quête d’une voie de modernisation indépendante et autonome.



Nous resterons attachés aux principes de respect mutuel, de bénéfice réciproque et de coopération gagnant-gagnant, et travaillerons avec le Sénégal pour promouvoir une mondialisation économique inclusive et bénéfique pour tous et nous opposer ensemble à l’unilatéralisme et au protectionnisme. La Chine appliquera dans la profondeur la politique de « tarif zéro », soutiendra activement le Forum Invest in Senegal, et intensifiera la coopération avec le Sénégal dans les domaines prioritaires comme les industries vertes, le commerce électronique, les technologies financières, la science et la technologie, ainsi que l’intelligence artificielle. Elle accélérera la réalisation des « dix Actions de partenariat sur la modernisation » et promouvra la coopération dans le cadre de l’Initiative « la Ceinture et la Route » visant un développement de haute qualité.



Nous continuerons à travailler avec le Sénégal à défendre l’équité et la justice internationales, à promouvoir un monde multipolaire égalitaire et ordonné, et à nous opposer à la politique du plus fort et à l’intimidation. Le 80ᵉ anniversaire de la fondation de l’ONU et le Sommet du G20 en Afrique du Sud représentent des opportunités à saisir pour renforcer notre coopération multilatérale, soutenir le rôle accru de l’Afrique dans le monde ainsi que ses efforts visant à faire corriger les injustices historiques, mobiliser davantage de ressources pour l’essor du Sud global, mettre en œuvre ensemble l’Initiative pour la gouvernance mondiale, et rassembler toutes les bonnes volontés afin de construire un ordre international plus juste et plus équitable.



Nous approfondirons les échanges et l’inspiration mutuelle avec le Sénégal, et consoliderons le socle populaire de l’amitié perpétuelle sino-africaine. La jeunesse est l’avenir et l’espoir de la nation. La Chine mettra en œuvre les initiatives majeures annoncées par le Président Xi Jinping, élargira sans cesse ses échanges avec le Sénégal et l’ensemble des pays africains dans les domaines de l’éducation, de la jeunesse et des médias, et préparera conjointement avec le Sénégal les activités dans le cadre de « l’Année sino-africaine des échanges humains et culturels 2026 ». Elle poursuivra son soutien dans la mesure de ses possibilités aux JOJ de Dakar et œuvrera pour établir des liens d’amitié et de solidarité entre les peuples du monde.



Léopold Sédar Senghor, Président fondateur du Sénégal, a dit : « Il faut ramasser le noyau dur, incassable, de la civilisation noire, et en faire une arme. » Le monde s’éveille, après cinq siècles de dépendance et de soumission à toutes sortes d’injustices. Une voie nouvelle vers l’avenir est désormais tracée. Au moment où le Sénégal progresse avec constance vers les nobles objectifs de sa «Vision 2050», la Chine, en tant que compagnon de chemin, frère, partenaire et ami de confiance du Sénégal, restera déterminée à l’accompagner et à soutenir fermement son choix quant à la voie de modernisation adaptée aux réalités sénégalaises. Comme le Premier Ministre Sonko l’a souligné à maintes reprises, le partenariat de la Chine avec le Sénégal dans cette marche vers la modernisation offrira des expériences riches d’enseignements pour l’Afrique et l’ensemble du Sud global, et fournira des références à la recherche commune de modernisation. Unissons nos efforts afin de collaborer étroitement, dans un esprit de bénéfice mutuel, pour renforcer la solidarité et la coopération entre les pays du Sud global et bâtir ensemble une communauté d’avenir partagé pour l’humanité.