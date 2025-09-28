La CJRS dénonce l’attitude « inacceptable » du maire Bilal Diatta envers les journalistes


La CJRS dénonce l’attitude « inacceptable » du maire Bilal Diatta envers les journalistes

Dans un communiqué, la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal condamne fermement le traitement inacceptable infligé par le maire de Keur Massar Sud, Mohamed Bilal Diatta, et ses agents, aux journalistes venus couvrir un déguerpissement.

 

La CJRS estime que « c’est un triste incident, qui survient en ce 28 septembre, Journée internationale de l’accès universel à l’information et qui constitue « une atteinte grave à la liberté de la presse et au droit des citoyens à être informés. »

 

La CJRS exprime sa solidarité totale aux confrères et consœurs victimes, et se tient à leur disposition pour toute assistance médicale ou juridique et reste mobilisée pour la défense de la liberté de la presse et la dignité des journalistes.

Dimanche 28 Septembre 2025
