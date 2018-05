LONDRES : Un Sénégalais condamné à 13 ans de prison pour une violente agression sur son ex compagne

Alors qu’on épilogue encore sur le meurtre de Bigué Ndao, tuée au Canada par son ex mari, un autre drame, impliquant un compatriote, a failli avoir lieu à Londres.

Racine Ndiaye, un Sénégalais âgé de 43 ans, a été condamné à 13 ans de prison pour une violente agression sur son ex compagne. et disons que celle-ci a échappé de peu à la mort. Armé d’un couteau de cuisine, Racine Ndiaye qui est entré par effraction au domicile de son ex, a plaqué au sol cette dernière avant de la rouer de coups. A noter que l'affaire a été jugée le 4 mai dernier.