LIGUE 1- Lorient s’impose face à Nantes / Bamba Dieng encore décisif
Les Merlus ont signé un troisième succès consécutif en Ligue 1 en dominant Nantes (2-1) ce samedi soir, grâce notamment à l’ouverture du score de Bamba Dieng. Titulaire et remplacé après 66 minutes de jeu, l’attaquant sénégalais a inscrit son troisième but de l’année 2026, portant son total à 08 réalisations toutes compétitions confondues sous le maillot lorientais.

Le natif de Diourbel a frappé à la 32e minute, lançant les siens vers une victoire arrachée dans le temps additionnel. Son efficacité et son sens du but rappellent aux observateurs les gestes d’un attaquant que le Sénégal a failli perdre .

Avec ces nouvelles performances, le Diourbellois est-il en train de faire un clin d’œil à Pape Thiaw ?

Dynamique à suivre …
Samedi 31 Janvier 2026
