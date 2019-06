L’international sénégalais des U20, Moussa Ndiaye classé parmi les 10 talents à suivre

Le magazine français France Football a cité le jeune défenseur sénégalais Moussa Ndiaye comme le premier d’une liste de 10 talents à suivre, à l’issue de ce mondial des moins de 20 ans en Pologne.



France Football, de rajouter : « Il faudra peut-être le repositionner au poste de milieu défensif, où sa taille standard ne sera assurément pas l’obstacle qu’elle pourrait constituer en défense centrale, et où sa lecture du jeu, sa technique, son sens de l’anticipation et du commandement le prédestinent. » Moussa Ndiaye a été d’ailleurs désigné meilleur joueur de la CAN des U20…