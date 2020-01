L'hommage du président Macky Sall à Kobe Bryant : « C'est une grande Légende du basket qui disparaît ainsi »

La série d’hommages continue d'affluer de partout suite à la disparition du basketteur américain Kobe Bryant (41 ans) et d'une de ses filles Gianna (13 ans), ce dimanche, des suites d'un terrible accident d'hélicoptère.



Cette fois-ci, c'est le président Sénégalais, Macky Sall qui s'est associé à cette triste nouvelle. Invité d'honneur de la réunion annuelle de l'association Allemande des Petites et Moyennes entreprises (AA/PME), en Allemagne, le chef d'État Sénégalais Sall a profité de cette tribune pour rendre un vibrant hommage au " Black Mamba " en ces termes : « Votre consentement avant de commencer, pour saluer la mémoire d'un grand sportif, le basketteur américain Kobe Bryant. Tragiquement mort hier dans un accident d'hélicoptère... »



Poursuivant, le président Sall de saluer une dernière fois la mémoire de ce grand sportif qui aura marqué à jamais l'histoire de la balle orange. « C'est une grande Légende du basket américain et du basket mondial qui disparaît ainsi. Paix à son âme. », conclura t'il.